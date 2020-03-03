人民网>>国际

泰国华人青年商会积极支援祖国抗击疫情

2020年03月03日20:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷3月3日电（记者孙广勇）2020年春节前后，突如其来的新型冠状病毒肺炎袭击了祖国大地，形势严峻，全国总动员打响疫情防控阻击战。这场肆虐全球的瘟疫，牵动着海内外华侨华人的心， 一方有难，八方支援，众志成城，抗疫行善！面对突发疫情，世界各地的华侨华人连日来纷纷捐款捐物，以实际行动支援祖国抗击新冠病毒，为祖国助力加油。

泰国华人青年商会十分重视、担忧祖国疫情，得讯祖国多地急缺口罩、防护服等医疗物资，第一时间召开紧急会议，号召商会会员行动起来，以捐助款项、购买医疗防护物资等各种方式，支援祖国和家乡的抗疫工作，获得众多会员的积极响应，大家踊跃捐赠善款、口罩、防护服等医疗物资，及时送往祖国。为了防止泰国疫情扩散导致市场医疗物资紧缺，泰国政府宣布对口罩等医疗用品实行管控。因此，医疗用品的采购和运送变得十分困难，通过商会不懈努力，多方寻找、四处奔波，千方百计将一批批医疗物资，通过南方航空、国际快递等各种方式发往国内。

商会会长李桂雄表示，商会同仁都是一颗红心向着祖国，面对此次疫情更是心怀大爱、全力以赴，为祖国、家乡排忧解难是我们海外游子义不容辞的责任！泰国华人青年商会与祖国人民坚定的站在一起，将继续积极参与防疫救援工作。希望祖国人民、父老乡亲克服困难、尽快战胜传染病毒，祈祷病患早日康复，人们幸福安康！

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved