泰国华人青年商会积极支援祖国抗击疫情

人民网曼谷3月3日电（记者孙广勇）2020年春节前后，突如其来的新型冠状病毒肺炎袭击了祖国大地，形势严峻，全国总动员打响疫情防控阻击战。这场肆虐全球的瘟疫，牵动着海内外华侨华人的心， 一方有难，八方支援，众志成城，抗疫行善！面对突发疫情，世界各地的华侨华人连日来纷纷捐款捐物，以实际行动支援祖国抗击新冠病毒，为祖国助力加油。

泰国华人青年商会十分重视、担忧祖国疫情，得讯祖国多地急缺口罩、防护服等医疗物资，第一时间召开紧急会议，号召商会会员行动起来，以捐助款项、购买医疗防护物资等各种方式，支援祖国和家乡的抗疫工作，获得众多会员的积极响应，大家踊跃捐赠善款、口罩、防护服等医疗物资，及时送往祖国。为了防止泰国疫情扩散导致市场医疗物资紧缺，泰国政府宣布对口罩等医疗用品实行管控。因此，医疗用品的采购和运送变得十分困难，通过商会不懈努力，多方寻找、四处奔波，千方百计将一批批医疗物资，通过南方航空、国际快递等各种方式发往国内。

商会会长李桂雄表示，商会同仁都是一颗红心向着祖国，面对此次疫情更是心怀大爱、全力以赴，为祖国、家乡排忧解难是我们海外游子义不容辞的责任！泰国华人青年商会与祖国人民坚定的站在一起，将继续积极参与防疫救援工作。希望祖国人民、父老乡亲克服困难、尽快战胜传染病毒，祈祷病患早日康复，人们幸福安康！

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