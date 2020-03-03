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外交部：强烈谴责美国以莫须有理由打压中国媒体驻美机构

2020年03月03日18:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”微信公号消息，在3月3日外交部例行记者会上，有记者问：当地时间3月2日，美国国务院宣布自3月13日起，对被作为“外国使团”列管的5家中国媒体中国籍员工数量采取限制措施。中方有何评论？

赵立坚：美国国务院基于冷战思维和意识形态偏见，以莫须有的理由对中国媒体驻美机构进行政治打压，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。

长期以来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则在美国开展新闻报道，专业性得到社会公认。美方对中国媒体记者采取的措施毫无依据、毫无道理。

美方固守冷战思维和意识形态偏见，从登记“外国代理人”，到列为“外国使团”，再到以所谓限制人数为名，实际上限期“驱逐”中国媒体驻美记者，不断升级对中国记者的打压行动，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

在当前中美关系形势下，美方此举将给两国关系带来严重的负面影响和损害。我们敦促美方立即改弦更张、纠正错误。中方保留作出反应和采取措施的权利。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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