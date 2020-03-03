外交部：美国的“对等”实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥

人民网北京3月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3日例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月2日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2742例。截至3月2日24时，中国境内累计治愈出院病例47204例。

问：当地时间3月2日，美国国务院宣布自3月13日起，对被作为“外国使团”列管的5家中国媒体中国籍员工数量采取限制措施。中方有何评论？

答：美国国务院基于冷战思维和意识形态偏见，以莫须有的理由对中国媒体驻美机构进行政治打压，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。

长期以来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则在美国开展新闻报道，专业性得到社会公认。美方对中国媒体记者采取的措施毫无依据、毫无道理。

美方固守冷战思维和意识形态偏见，从登记“外国代理人”，到列为“外国使团”，再到以所谓限制人数为名，实际上限期“驱逐”中国媒体驻美记者，不断升级对中国记者的打压行动，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

在当前中美关系形势下，美方此举将给两国关系带来严重的负面影响和损害。我们敦促美方立即改弦更张、纠正错误。中方保留作出反应和采取措施的权利。

问：中国3月起担任联合国安理会轮值主席。你能否介绍中方在担任轮值主席期间的主要工作设想？中方将重点推动哪些领域的工作？

答：中国已经正式接任联合国安理会3月轮值主席。安理会3月将审议阿富汗、叙利亚、苏丹达尔富尔、索马里等地区热点问题。中方还将组织安理会就坚持多边主义、打击非洲恐怖主义和极端主义、加强维和能力建设等主题举行3场辩论会。昨天，中国常驻联合国代表张军大使在纽约举行多场吹风会，详细介绍了中方主席任期内的5项工作重点，包括加强多边主义，支持非洲实现和平与发展，推动有效应对维和领域挑战，推动地区热点问题政治解决，不断改进安理会的工作方法。

当前国际形势变乱交织，国际社会比任何时候都更需要多边主义，更需要强有力的联合国及安理会。作为安理会3月轮值主席，中方将本着负责任、建设性的态度认真履职，推动安理会加强团结合作，为维护国际和平与安全作出更大贡献。我们也希望国际社会各方都能够积极支持中方工作，共同完成好3月安理会议程上的各项任务。

问：目前，中国以外新冠肺炎确诊病例超过8000例。世卫组织总干事谭德塞2日表示，过去24小时中国以外报告病例几乎是中国的9倍。昨天你也说过了中国疫情防控总体形势持续向好，并表示中方积极开展抗疫国际和地区合作。请问中方向受疫情影响的国家提供了哪些帮助？

答：我们注意到谭德塞总干事的有关表态。中方正密切关注全球新冠肺炎疫情的发展形势，对部分疫情加剧的国家目前面临的困难感同身受。

目前，中国的疫情防控已经取得显著进展，但仍处于关键时期，防控工作丝毫不能放松。当前，新冠肺炎疫情在多个国家出现，部分国家疫情加剧。各国加强在公共卫生安全领域的沟通与合作更加重要，也更加紧迫。中方正就此同各方沟通，已向巴基斯坦、日本、非盟等提供了检测试剂，向很多国家分享了诊疗方案。中国红十字会和有关企业也向伊朗和非洲国家提供了试剂，我们还向伊朗方面派遣了志愿专家团队。我们将视疫情的发展，在继续做好本国疫情防控的同时，继续与有关方面开展不同形式的合作，在力所能及的范围内向外方提供支持。

中方愿同有关国家特别是疫情高发国家以及世卫组织加强国际卫生合作，同舟共济，团结奋战，直至在全球范围内赢得抗击疫情的最终胜利。

问：有美方官员表示，限制中国媒体不是针对近期特定事件的仓促决定，而是针对长期以来中方“打压”外媒作出的反应。美方设定的中国官媒员工的人数上限是100人，而在中国注册的美国媒体记者总数未超过100人。因此美方决定遵从了特朗普政府长期以来的“对等”原则。如中方进一步做出负面反应，美方也会做出相应反应，所有选项都在桌子上。中方是否已做好事件进一步升级的准备？你有何评论？

答：美方言必称对等，我可以告诉你几个事实：

第一，中国从未对美国媒体在华机构和人员数量做出过限制，美国媒体来华人员数量是美国媒体自己的选择，不是中国限制的结果。而据我了解，2018年至今，美方已通过拒签、拖延签证等手段限制中方记者正常赴美。去年以来已经有至少21人被拒签。此次美方一错再错，以所谓限制人数为名，实际上“驱逐”中国驻美媒体60名员工，这对等吗？

第二，中国媒体驻美机构只有9家，而美国媒体在中国却有29家。这对等吗？

第三，关于记者签证政策和签证费，美国驻华记者在签证有效期内可以多次往返中国，而美方特别针对中国驻美记者采取歧视性措施，只颁发一次入境签证，这意味着中国记者任期内短期回国甚至包括探亲，也必须重新申请签证，并且每次签证费高达354美元，是中方收取费用的两倍多。这对等吗？

第四，美方对中方搞“对等”，也对其他国家驻美媒体搞“对等”吗？

美方张口闭口说对等，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。是美方先破坏了游戏规则，中方只好奉陪。

问：3月2日，埃及卫生部长哈莱作为总统特使来华访问，中方对哈莱部长在新冠肺炎疫情特殊时期来华访问有何评论？

答：在中国人民抗击疫情的关键时期，埃及总统塞西派哈莱卫生部长作为其特使专程来华表达慰问和支持，并向中方赠送有关医用物资。这体现了埃方对中埃关系的高度重视和对中国人民的深厚情谊，中方对此表示赞赏和感谢。访问期间，全国人大常委会副委员长陈竺和国家卫健委负责人分别同其会见。双方就深化卫生健康领域合作深入交换意见，中方向埃方分享了疫情信息和防控经验。

问：刚才你介绍了中方向外方提供援助的情况。近期很多国家也以不同形式向中方提供了援助。你能否介绍一下近期外方向中方提供抗疫援助物资的最新情况？

答：在中国全力抗击疫情的紧要关头，国际社会向中国提供了真诚、友善的帮助。中方深表感谢，铭记在心。我们完全有信心、有能力、有把握早日战胜疫情。

根据我们从外交渠道掌握的信息，截至3月2日，共有62个国家和7个国际组织承诺向中国捐助疫情防控物资。其中，46个国家和6个国际组织的相关物资已经运抵中国，16个国家和1个国际组织宣布提供防控物资，12个国家和2个国际组织已经向我提供或宣布提供食品、现金等其他形式的物资支持。

当前，疫情防控形势处于最关键阶段，不少国家也面临疫情的威胁。中方秉持人类命运共同体的理念，将在继续做好国内防控工作的同时，加强抗击疫情的国际地区合作，与各国和世卫组织保持信息沟通，及时分享经验，协调政策，统筹资源，同舟共济，团结奋战，直至在全球范围内赢得抗击疫情的最终胜利。

问：关于美国限制中国媒体驻美记者人数，中方考虑采取什么进一步的措施予以回应？是否会驱逐更多美国驻华记者，或者对美国媒体驻华记者人数和机构数量做出限制？

答：我刚才已经阐明中方立场。我们敦促美方立即停止错误做法，为中国媒体驻美机构正常运作提供必要便利。中方保留做出反应和采取措施的权利。

问：习近平主席访问日本的安排有没有新的进展？

答：中日双方一直就习近平主席访问日本保持密切沟通，为访问创造有利条件和良好氛围，做好各方面准备工作。如果有相关消息我们会及时发布。

(责编：徐祥丽、杨牧)