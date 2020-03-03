“洗洗手，尽力保持健康”：美国民众的反应透着无奈

据美国媒体报道，截至当地时间3月2日，美国新冠病毒导致的死亡病例数升至六例，感染病例数已超过100例。疫情的持续蔓延加剧了美国民众的担忧与恐慌。生命安全和健康是最基本的人权。美国作为一个超级大国，是否已准备好应对疫情带来的考验，保护人民的生命安全和身体健康呢？

“口罩无用论”引发舆论争议

2月29日，全美医务总监杰罗姆·亚当斯在推特上呼吁民众不要买口罩。

2月29日，全美医务总监杰罗姆·亚当斯（ Jerome Adams）在社交媒体上的一条推文引发舆论争议。随着美国本土相继出现感染源不明病例和死亡病例,美国人开始抢购口罩。作为对民众口罩抢购热潮的回应，亚当斯在推特上用大写字母呼吁道：“各位，说真的，别买口罩了！”

他写道：“口罩无法有效预防公众感染新冠病毒，但如果医护人员没有足够的口罩照顾病患，他们和我们的社区将处于危险之中！”并补充说，生病时呆在家中、勤洗手和其他“日常预防措施”是最好的预防措施。

3月2日，亚当斯在接受福克斯（Fox）电视台采访时再次敦促民众停止买口罩。（视频截图）

当地时间3月2日，亚当斯在接受福克斯（Fox）电视台采访时再次敦促民众停止买口罩。他说：“如果你不是医护人员，戴口罩可能会增加你感染的风险。”他的理由是，不知道如何正确佩戴口罩的人往往会频繁地触摸面部，这会增加病毒传播的几率。

对于亚当斯的“口罩无用论”，众多网友直呼不解，称这分明是自相矛盾的。有网友问：“如果口罩不能有效地预防病毒传播，那为什么医疗工作者需要它们?”

网友LiliMoM11留言：“什么叫‘口罩没用，只对医护人员有用”？你的意思是，平民百姓的性命就是可有可无的吗？”这位网友艾特了美国总统特朗普，写道：“和您的医务总监谈谈吧！这听起来太不像话了！”

和亚当斯一样，美国政府和疾控中心（CDC）也给过相似的建议。疾控中心在其预防指南中表示，健康的人无需戴口罩，民众可以采取日常预防措施，如生病时呆在家中。

生病时呆在家？很多人消受不起

然而，“生病时呆在家”却不是所有美国人都可以享受得到的待遇。

各国政府规定带薪休假周数统计图（来源：经济合作与发展组织家庭数据库)

美国劳工统计局2019年数据显示，美国近四分之一的雇员没有带薪病假，而对于兼职者来说，这一比例为60%。此外，美国没有联邦法律要求企业提供带薪病假，使得美国成为世界上唯一一个没有这种保障的发达国家。

“对这些人来说，一天不上班可能会带来灾难性的经济后果，这关系到他们还能不能付得起房租，能不能买得起车，以及能不能养家糊口。”佛罗里达州一家律师事务所的负责人唐娜·巴尔曼（Donna Ballman）在接受CNN采访时表示。

《纽约时报》网站一位读者留言称，由于没有带薪病假，人们会在起初有轻度症状时挺过去，“新冠肺炎疫情也许给美国提供了一个学习的大好时机，我们会反思这些举措哪些是承担得起的，哪些是可行的，以及会对社会产生怎样的后果。”

检测新冠病毒不收钱？也许没那么简单

根据美国健康保险计划（AHIP）上周四发布的一份报告显示，目前新冠病毒由美国疾控中心及其指定实验室检测，并不收费。但是对于许多美国人来说，如果因为有相关症状、或害怕感染而去医院进行新冠病毒检查，可能会带来一笔惊人的医疗费用，尤其是对于那些没有被医保覆盖的人群。

迈阿密男子阿兹克接受新冠病毒检测后收到3270美元的帐单

《迈阿密先驱报》2月26日报道，一名叫阿兹克的男子从中国出差回国后出现了流感症状并接受了新冠病毒检测。庆幸的是，阿兹克得的只是流感。但两周后，他收到了一笔3270美元的“巨额”帐单。

医院的工作人员向《迈阿密先驱报》表示，根据阿兹克的保险，他只需要负担其中的1400美元。但保险公司告诉阿兹克，他必须提交三年内的就医记录来证明此次感染的流感与之前的疾病无关。

“如果一个简单的验血和鼻拭子检测就要收取我们3270美元（约合人民币2.28万元），他们怎么能指望普通公众为消除病毒人传人的潜在风险做出贡献呢？”阿兹克问道。

2018年美国各州非老年人未参保比例分布图（来源：美国凯泽家庭基金会）

美国人口普查局2019年9月公布的数据显示，2018年美国约有2750万人没有任何形式的医疗保险，占总人口的8.5%。未参保人数较前一年增加了190万，为近十年来的首次升高。

“数以千万计的人没有医疗保险，还有数百万人挣扎在生存线边缘……他们在出现发烧或咳嗽的症状时就不太可能去看医生或去诊所。”一名网友表示，这使得美国比那些将医保视为一项人权的国家更有可能发生重大疫情。

另一位网友感叹，乡村医院经常资金不足，穷人乃至中产阶级在很多方面都被忽视了。“全民医保是现在迫切需要的。”

洗洗手， 祈祷自己不生病

事实上，即使可以负担得起新冠病毒检测费用，美国人可能还面临另一问题。据路透社报道，当地时间2月27日，美国加州出现国内首例感染途径不明确诊病例后，加州州长加文·纽瑟姆召开发布会，表示正对超过8400人进行检测，但该州只剩200个检测试剂盒。

不过，这一情况似乎正在得到改善。美国副总统、特朗普政府应对疫情工作组负责人彭斯3月1日表示，美国正在生产和分发更多的检测试剂盒，用于感染的检测和控制。

美国每1000人有2.8张病床。（来源：经济合作与发展组织）

此外，疫情的蔓延可能会让美国本已紧张的医疗资源更显不足。根据经济合作与发展组织官网数据，美国每1000人有2.8张病床，在发达国家中是较低的。

一名网名为Somebody的读者称：“我们国家的准备工作极其薄弱。我们缺乏医护人员的防护装备，没有足够的重症监护病房床位，也没有足够的医生、病床和呼吸器。”这位读者补充道，与美国不同，中国建造了临时医院，增派军事医疗人员支援，并建设了庞大的医疗设备供应链。

2月29日，美国视频博主上传视频《暗访纽约医院，如果新冠病毒在美国爆发，大家准备好了吗？》

也许对许多美国人来说，他们所能做的就是祈祷自己不会生病。2月29日，美国视频博主发布一条标题为“暗访纽约医院，如果新冠病毒在美国爆发，大家准备好了吗？”的视频。

视频中，部分受访者表示了对疫情的担忧，部分人称不太担心，但相同的是，他们都表示没有准备好。一位纽约市民表示：“我当然担心。但除了洗手也没做什么，就只是尽力保持健康吧。”

“在这样的时期，国家确实有必要出台更好的公共政策。”美国妇女政策研究所总裁兼首席执行官尼科尔·梅森(C. Nicole Mason)在接受CNN采访时表示。

(责编：徐祥丽、杨牧)