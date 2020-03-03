新冠肺炎确诊患者激增 美国应对进入关键时刻

人民网旧金山3月2日电（廖丹、邓圩）当地时间3月2日，新冠肺炎报道占据美国各大媒体版面。一夜之间，美国新冠肺炎确诊病例从71名增加到102名。其中，华盛顿州因6人死于新型冠状病毒肺炎而成为“风暴眼”。据西雅图地区金县和斯诺霍米什卫生部门称，这6个死亡病例全部在柯克兰的Evergreen Health医院，其中5例是Life Care长期护理机构中心的老人。

面对新冠肺炎疫情，美国副总统彭斯2日表示，特朗普总统将在“本周结束前”访问美国疾病控制与预防中心（CDC）。据白宫消息，特朗普总统还将于周二访问位于马里兰州贝塞斯达的国家卫生研究院。

2月29日，美国疾病控制与预防中心宣布华盛顿州出现首个因新型冠状病毒肺炎死亡的病例，华盛顿州宣布进入紧急状态。本周一，位于加州硅谷核心地带的圣克拉拉县再确认2个新冠肺炎病例，该县确诊病例增至9个，疫情正成为全美各大媒体和社交网络关注的焦点。

“除了不停告诉大家好好洗手，不要戴口罩之外，我特别想知道美国政府和疾控中心会有哪些举措和意识上的变化？”家住圣克拉拉的王女士在接受记者采访时按耐不住心里的着急和不满。

美国疾病控制与预防中心官网上新增新冠肺炎知识的普及和宣传以及测试信息。

疫情判断出现分歧 地方尚未接到治疗方案

美国政府和疾病控制与预防中心近期对疫情判断出现分歧，各执一词。比如，特朗普日前发推特表示：“在美国，新型冠状病毒在很大程度上得到了控制”，并乐观地预测 “过段时间，等天气热了，病毒就将消失。”25日，美国疾病控制与预防中心召开新闻发布会，该中心主任南希·梅森尼尔发出近期以来最强烈的警告：新型冠状病毒可能已经无法控制，美国应为“重大破坏”做准备。29日，特朗普召开发布会再次表示，美国境内风险尚低，政府准备得当，一切都在控制中。就在发布会召开两日后，美国激增的新冠肺炎确诊人数再次把美国政府推向风口浪尖。

2日下午，CNN发布的一则新闻明确指出，特朗普政府在新型冠状病毒应对期间与美国疾病控制与预防中心的步调不一致。CNN说，特朗普和其他白宫官员不仅在抗击新型冠状病毒，还在反抗针对总统的批评家。很多批评者说，特朗普政府对迅速暴发的流行疫情反应迟钝，并且没有采取足够的措施来保护美国人。早前2月27日，在本是为了让公众放心的新闻发布会上，特朗普花了更多时间为自己辩护，而不是解释政府正在和将要做些什么来对抗新型冠状病毒疫情。

2日，特朗普会见了美国几大药企。据CNN报道，在整个会议期间，特朗普过于专注敦促药企行业领导者在会议中安排新型冠状病毒疫苗生产和治疗的时间表。但是，来自政府和制药行业的专家们反复强调，在被宣布对公众使用安全之前，不能将其应用到市场。“因此，在接下来的几个月里，你可以接种疫苗吗？”特朗普询问生物技术公司Moderna的首席执行官斯特凡·班塞尔，得到的回答却是：这需要一年到一年半通过测试和临床实验。” 参加会议的Inovio首席执行官J.约瑟夫·金告诉CNN，总统告诉各大药企高管，如果疫苗生产等问题遇到联邦政府内部的压制，请直接与他本人联系。

2日上午，加州圣克拉拉县公共卫生部门证实，该县出现了两个新的病例，使该县的总病例数达到9例。根据该县卫生部门的说法，这两个新病例都是与其他被发现感染病毒的人有过“家庭接触”的人。两人目前都处于隔离状态。

人民网记者联系圣克拉拉县卫生系统获悉，“如何治疗现在的新冠肺炎，目前还没有批准的治疗方案。”圣克拉拉县卫生系统通讯组的工作人员莫里·肯德尔说，目前针对圣克拉拉县的患者治疗是支持性的，卫生系统和所有地方卫生部门正在积极合作，以完善新冠肺炎的治疗方案。

同时，记者也注意到美国疾病控制与预防中心官网上也新增了新冠肺炎知识的普及和宣传，其最后审阅的页面日期为2020年2月15日。该中心明确提到对于新冠肺炎没有特别的抗病毒治疗方案推荐。目前患者应接受支持性护理以帮助缓解症状。

值得一提的是，由于新冠肺炎在美国日趋严重，美国疾病控制与预防中心已经修改之前的检测标准。之前不满足要求（出现病症、去过疫情严重国家、与确诊人有密切接触）的人是不能接受检测的，但在持续出现不明感染源病例后，目前已修改了标准，只要“临床医生或个人怀疑被感染”就可进行检测。同时，美国疾病控制与预防中心还表示，正在开发一种新的实验室检测方法，以帮助更快确诊病例。

疫情信息让美国民众开始警觉

不过，虽然美国疾控中心有指导，公司有规定，但是不遵循隔离守则的员工仍大有人在。来自脸书公司的迈克告诉记者，虽然脸书已明确规定员工如果回过中国，或者和湖北武汉来的人有接触，需要自行隔离，但是很多员工并没有严格遵循居家隔离的措施。

事实上，美国各州、郡和县的医疗中心的应对措施并不十分明确，反反复复宣称没有风险、不用戴口罩，让民众有些无所适从。

来自各大媒体的疫情信息让美国民众开始警觉。家住圣何塞的查理先生告诉记者，前几日他突然咳嗽，正常情况下自己一般也就是在家吃点抗感冒的药片。因为这段时间听说了很多关于新冠肺炎的消息，查理和家人也对他的咳嗽十分紧张，于是当晚他独自前往当地的卫生所就诊和检查。通过X光胸片检查和其他问诊后，医护人员告知他不是新冠肺炎而只是急性支气管炎，可以回家了。但是查理坚持要求做新冠肺炎的试纸测试，当地卫生所的工作人员最后获取了他的鼻腔粘液并做了检测，结果呈阴性，这让查理松了一口气。遵照医生嘱咐，查理需要在3日后和10日后再回卫生所复查。临走前，查理惊诧地注意到，给他看病的医护人员均未带口罩和其他防护用品。“如果我真的是新冠肺炎 ，他们不是全部都会中招？”

美国疾病控制与预防中心的测试套件。（图片来源：美国疾病控制与预防中心）

企业需要更多防控疫情的指导

不少企业表示，需要更多防控疫情的指导。总部位于密歇根州大急流市的安利公司，由于公司全球化的性质，出台了延期出差政策：不让员工去发生疫情的国家，以及让刚刚从出现疫情国家出差回来的员工在家隔离工作14天。硅谷的一些大公司也都采取相关举措：脸书要求员工在办公室接待访客时，先确定访客之前是否去过疫情国家；同时，脸书也因为疫情取消了年度发展大会；纽约商业房地产公司SquareFoot的高管则告诉员工，周五将笔记本电脑带回家，以方便他们下周在家工作。几家主要银行、零售商和技术公司的代表则表示，他们将寻求美国疾控中心的指导。

处于“风暴眼”的西雅图更不例外。西雅图一所幼儿园的校长迪迪告诉记者，虽然教育部门并没有要求停课，但是校方感觉压力很大。截至2日早上10时，该校的亚洲家长都没有送孩子到学校上学，这些家长们都纷纷给学校写信，要求孩子居家2周。据悉，华盛顿州多个城市的学校都表示今天或明天关闭，进行清洁消毒。大西雅图的Northshore学区（共33所学校）也将在明天停课一天，对教职员进行新冠病毒的相关教育培训，为可能到来的停课网络学习作准备。此外，西雅图学区、贝尔维尤Bellevue学区、华盛顿湖Lake Washington学区、北岸Northshore学区都有大批家长在网上签名，呼吁学校停课。

从美国疾控中心官网的要求来看，至今没有强制大家佩戴口罩。目前走在美国的街上，也几乎看不到任何人戴口罩。一些美国人表示，“戴口罩不是一种防护措施，只有患了严重的病时才需要戴口罩。”所以当美国人在公众场所看到有人戴口罩时，会觉得是对方生病了。同时，记者在旧金山和周边城市看到，超市与药店所有口罩都已售罄，并且不是最近才买不到，而是已经缺货1个月了。美国一些医院工作人员也报告称难以获得口罩。疾控中心不提倡健康人群在公共场所戴口罩，但是在美国大量缺乏口罩的情况下，真正发热生病的人也是没有口罩佩戴的。

虽然在戴口罩这一行为上反映出文化差异，但全世界人民的囤物行为几乎一样。近期在美国一些大城市，各大超市的生活用品、洗手消毒液、消毒湿巾等都被抢购一空。

纽约传染病医生麦卡锡在节目中说，医院测试套件紧缺，甚至要“恳求”卫生部门为疑似病人检测。（来自视频截图）

日前，一名奋战在防疫前线的纽约传染病医生，在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的“财经论谈（Squawk Box）”节目中曝料，他所在的医院测试套件紧缺，甚至要“恳求”卫生部门为疑似病人检测。他还说，有些国家每天可以测10000人，而美国却不行，这是“国家丑闻”。这位医生名为麦卡锡（Matt McCarthy），是美国威尔·康奈尔大学医学助理教授，就职于纽约长老会医院。

他告诉节目主持人，纽约长老会医院目前是美国最繁忙的医院之一，但测试套件却捉襟见肘，“美国疾病控制与预防中心说测试套件快来了，但我可以告诉你，现在已经3月了，我还是没有。“ 当被主持人问及如果无法测试在急诊室的人要怎么做时，这名医生叹了口气，说道，“我们打电话给疾控中心，想办法为病人检测，但巧妇难为无米之炊，我们无法完成诊断测试。”“当局告诉我们现在风险很低，一切都会好起来，不需要改变生活方式。”麦卡锡说道，“很明显这是错误的，之后会有数千病例。你会看到生活受疫情广泛影响。”

普通民众担心确诊后带来的巨额医疗费用

美国新冠肺炎日益增长的确诊人数和传播速度令民众开始担忧，更多普通民众最担心的是将要面临巨额的医疗费用。

在美国，几乎所有的医院都是私立医院，而美国医疗保险和高昂的治疗费用将会是人们面临的另一个灾难。生病人群暂停工作没有收入带来的家庭经济困境，也让人难以承受。今年2月初，居住在中国多年的宾夕法尼亚州人弗兰克·乌辛斯基和女儿安娜贝儿跟随美国政府撤侨航班离开武汉。在圣地亚哥附近的海军陆战队米拉玛站(Marine Corps Station Miramar)隔离期间，女儿安娜贝儿在附近一家儿童医院的隔离病房，接受了两次强制治疗。而弗兰克个人因此需要支付一大笔医疗费用。

在新冠肺炎疫情中，可能会因政府强制措施而意外地支付额外的医疗费用，这也是美国很多低收入家庭以及没有医疗保险家庭所担忧的。据了解，目前新型冠状病毒由美国疾病控制与预防中心及其指定实验室检测，并不收费。但患者需要支付急诊和急诊治疗检查的其他费用，这些往往取决于患者使用的保险。

(责编：于洋、刘洁妍)