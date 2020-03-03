中促会副秘书长刘凯阳：中国社会组织为可持续发展做出民间贡献

人民网日内瓦3月3日电（记者 刘玲玲）在联合国人权理事会第43次会议期间，中国民间组织国际交流促进会（简称中促会）等中国社会组织2日在日内瓦万国宫共同举办“中国民间组织促进可持续发展目标的实现”主题边会。

中促会副秘书长刘凯阳表示，发展对于保护和促进人权至关重要。近年来，中国社会组织在减少贫困、促进教育公平、应对气候变化等方面积极作为，为促进可持续发展目标的实现做出了民间贡献。

中国扶贫基金会代表介绍了该基金会在消除贫困、提升教育质量、保障清洁饮水等方面开展的国际项目。中国国际交流协会代表介绍了中国新冠肺炎疫情防控情况，表明中国在努力克服疫情影响，统筹推进，坚决完成脱贫攻坚任务。

北京市民间组织国际交流促进会代表介绍了在促进环境保护和城市可持续发展、倡导性别平等方面的项目进展，分享了北京市社会组织在推动可持续发展目标的实现和保障人权方面的做法。北京青少年法律援助与研究中心代表介绍了在落实可持续发展目标中如何更好地保障儿童权益，尤其是在消除针对儿童暴力、帮助儿童实现司法正义等方面的工作。

中促会代表表示，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛上启动的“丝路一家亲”行动进展顺利，推动了“一带一路”沿线国家可持续发展目标的实现。中国联合国协会代表介绍了在宣传联合国知识、研究联合国问题、倡导多边主义等方面所做的工作，通过组织中国模拟联合国大会等推动地区及全球伙伴关系的发展。

多个国家常驻日内瓦外交官、有关国际组织和非政府组织代表等参加了边会。

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