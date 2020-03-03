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移民儿童权利研讨会聚焦美国严重侵犯移民儿童权利问题

2020年03月03日14:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网日内瓦3月3日电（记者 刘玲玲）在联合国人权理事会第43届会议期间，中国常驻日内瓦代表团和委内瑞拉常驻日内瓦代表团2日在日内瓦万国宫共同举办移民儿童权利研讨会。与会专家谴责美国严重侵犯移民儿童权利，呼吁国际社会敦促美国遵守国际人权法义务，切实保障移民儿童基本权利。

古巴、尼加拉瓜、阿尔及利亚、布隆迪、缅甸、老挝、葡萄牙、墨西哥、瑞士等国常驻日内瓦代表团官员、有关学者及非政府组织代表参加了研讨会。

美国加利福尼亚大学伯克利分校教授尼莉娜、墨西哥普埃布拉国立自治大学教授迪亚兹、复旦大学人权研究中心常务副主任陆志安等专家通过视频、照片和翔实数据，指出美国移民政策特别是“骨肉分离”政策严重侵犯移民儿童权利。

尼莉娜表示，根据联合国报告，美国关押了超过7万名移民儿童，是世界上拘禁移民儿童数量最多的国家。2019年，美墨边境有5500名儿童被迫与家人分离并被强行关押。这些儿童被拘留时间长，拘留条件恶劣，缺乏食物和水，没有医疗保障，健康状况堪忧。美国此举造成严重的人道危机。此外，美国社会极端贫困问题严重，普通移民家庭无法承担医疗保险，移民儿童健康权等面临严峻挑战。

迪亚兹表示，美墨边境移民危机是美国政府排外主义、反移民政策的缩影。大量中美洲国家移民经由墨西哥进入美国，面临被驱逐、被迫害等风险。

陆志安表示，美国是世界上唯一没有签署《儿童权利公约》的国家，也是侵犯儿童权利最严重的国家。美国种族歧视现象根深蒂固，特朗普政府推行“美国优先”政策排斥移民，这是美国侵犯移民儿童权利的根源所在。美国在人权问题上采用双重标准，以人权为借口干涉别国内政，而对自身存在的侵犯儿童权利等问题避而不谈，这种做法并非真正促进和保护人权。

与会专家呼吁国际社会更多关注美墨边境移民儿童的人权状况，特别是关押在拘留中心的移民儿童状况，敦促美国改善儿童权利保护机制，废除侵害移民儿童权利的政策。

(责编：于洋、杨牧)
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