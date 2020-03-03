联合国肯定中国在可再生能源利用方面全球领先

人民网日内瓦3月3日电（记者 刘玲玲）3月2日，联合国人权理事会第43届会议举行同人权与环境问题特别报告员互动对话。外交部人权事务特别代表刘华表示，中方赞赏特别报告员提交的全面、务实的报告，介绍包括中国在内的170多个国家在环境保护方面的良好实践，为国际社会提供了有益参考。

刘华强调，环境保护是功在当代、立在千秋的事业。绿水青山就是金山银山，绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。中国提出了建设生态文明、建设美丽中国的战略任务。正如报告员所说，中国高度重视开发利用可再生能源，已成为世界上五大太阳能和风力发电国家之一。我们积极推动应对气候变化和节能减排工作取得显著成效。二氧化碳排放强度持续降低，非化石能源消费比重逐步提高，可再生能源电力装机总量占全球的30%，新增森林蓄积量已提前完成2030年目标。主要污染物排放量明显下降，生态环境质量不断改善。

刘华表示，今年是全球环境治理的关键年份。国际社会将制定2020年后全球生物多样性框架，届时中国将作为东道国于昆明主办《生物多样性框架公约》缔约方大会。作为负责任的发展中大国，中国将继续与国际社会一道，在环境管理、加强立法，提高公众认知和参与、环保技术创新等领域加强国际合作，为构建山水林田生命共同体做出不懈努力。

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