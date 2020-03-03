国际观察：中国共产党是最重要的信心来源

中国政府积极抗击新冠肺炎疫情、防止病毒扩散的努力得到民众和国际社会的广泛认可。中国政府的作为，不仅有体制优势，更是其政权性质的本质要求：维护人民的利益是中国共产党建党之本，也是共和国立国之基。

新冠肺炎疫情发生以来，中国体制的优势再次展现。中国为了国民的健康而不惜封闭千万人口大都会，要求公司学校延期开业开学，集中力量为武汉建设临时医院。作为世界第二大经济体和第一制造大国，中国承担的经济损失是巨大的。

长期以来，中国民众已经习惯于政府在大灾大疫发生时高效统筹和快速行动的行政风格，人们对此习以为常，甚至认为是理所当然。

只有在海外生活几年，才知道国家的不容易，才能理解中国政府治理国家的极端挑战性。在中国这样的人口大国，在人员流动最高的春节前，发生新冠肺炎疫情，放在世界上任何国家，都是一场天大的灾难。战“疫”行动表明，中国共产党作为执政党，是人类迄今最具有执政能力，且真正为国家和国民利益着想的政治力量。

如果新冠肺炎疫情发生在美国，比如发生于芝加哥，它会封闭疫情严重的地区吗？美国政府会调用资源为芝加哥快速建设两大医院吗？政府会要求民众推迟到岗在家工作吗？

想都不用想！

只要封闭芝加哥，很可能第二天美国股市就会崩盘，进而导致一场波及全球的金融海啸和经济危机。美国最高法院解除对政治献金的金额限制已经将美国金权政治法制化，任何可能极大损害财团利益的政府行为都不可能发生。

澳洲和美国加州森林大火肆虐时，两国政府任由成千上万的民房被烧、居民外逃，而政府甚至都没有额外增加多少资源来灭火抢救。看看这样的情形就该明白，不要把政府倾力救助视之为四海皆准。“人权”在这个关键时候是可以用各种理由轻易搪塞的。

港台地区和海外有一股有组织的针对中国政府的敌视宣传力量，他们利用一切话题来刻意扩大民众与政府的对立情绪，应该引起警惕。

疫情面前，知识分子更应该扮演起清醒者和激励者的角色，让民众在恐慌中获得一份冷静，在黑暗中看到一份光明。在没有良药的时候，信心就是战胜疫情的第一道防线。

相信中国共产党和中国政府，这是最重要的信心来源！关键是，他值得信赖！（作者董玉振系旅居新加坡学者、新加坡南洋出版社社长）

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