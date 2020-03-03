默克尔批评土耳其让难民涌向欧盟边界的做法

新华社柏林3月2日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔2日批评土耳其开放其与欧盟边界从而让欧盟国家面临大量难民涌入的危险，她称土耳其的做法“不可接受”。

默克尔当天在柏林说，她理解土耳其在叙利亚伊德利卜省面临的巨大挑战，但土方没有通过对话表达不满，而是希望通过牺牲难民利益在政治上达到目的，这种做法完全不能接受。现在这些难民涌向欧盟边界，他们面对的很可能是死胡同。

默克尔说，土耳其为解决难民问题做出了很大贡献，尤其是接纳了300多万叙利亚难民和将近100万巴基斯坦和伊朗难民。

默克尔表示，她已分别与土耳其总统埃尔多安和法国总统马克龙对话，讨论了向叙利亚人民提供人道援助、达成停火协议以及土耳其如何获得支持等问题。她呼吁土耳其在欧盟支持下继续履行应对难民问题的义务，即便现在这个负担已经加重。

2月27日，土耳其军队在叙利亚伊德利卜省遭叙政府军空袭，人员伤亡严重。土耳其随后展开报复，双方冲突不断升级。据报道，战火导致大批叙利亚难民涌向土耳其，土耳其随即放松了与欧盟成员国希腊和保加利亚边界的管控，致使数千难民试图从土耳其闯关进入欧盟国家。

2016年，欧盟与土耳其就合作解决难民危机达成协议。根据协议，土耳其采取措施防止难民穿越边境进入欧盟国家，欧盟则为土耳其安置难民提供资助。土耳其官员称，土方目前已收容大约370万叙利亚难民。土总统埃尔多安最近多次表示，土耳其不会再独自面对叙利亚难民问题。

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