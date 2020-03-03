与会嘉宾呼吁：各国应坚持全球反恐战略 摒弃双重标准

人民网日内瓦3月3日电（记者 刘玲玲）在联合国人权理事会第43届会议期间，由中国常驻日内瓦代表团、喀麦隆常驻日内瓦代表团和中国人权研究会共同举办的“反恐和去极端化与人权保障”国际研讨会在日内瓦万国宫举行。来自柬埔寨、英国、墨西哥、马来西亚、叙利亚、阿尔及利亚、塞尔维亚、卡塔尔、老挝、尼日尔等国常驻团官员、人权理事会特别机制助手、非政府组织代表参加。与会各方深入交流了各国反恐和去极端化的成功经验，共商加强国际合作的有效途径。

中国常驻日内瓦代表团公使蒋端在会上表示，当前全球反恐形势依然严峻复杂，反恐和去极端化是各国共同责任，包括联合国人权理事会在内的国际社会应牢固树立人类命运共同体意识，综合施策，积极采取去极端化举措，消除恐怖主义滋生蔓延的基础，有效预防和打击恐怖主义，促进和保护人权。

喀麦隆常驻日内瓦代表团临时代办阿德伍表示，恐怖主义、极端主义和分裂主义对世界各国安全构成严重威胁，国际社会应加强合作共同打击恐怖主义和极端主义，包括根据安理会决议要求切断恐怖分子的融资渠道。

中国人权研究会副秘书长唐献文强调，反恐、去极端化斗争是人类正义与邪恶、文明与野蛮的较量。国际社会在反恐和去极端化问题上应凝聚共识，反对双重标准，加强团结合作，充分保障各项人权。

研讨会现场还播放了《中国新疆 反恐前沿》纪录片。来自中国、喀麦隆、乍得、尼日尔、斯里兰卡、塞尔维亚等亚洲、非洲和欧洲地区的10余位专家学者围绕恐怖主义定义、恐怖主义对人权的危害、反恐国际法依据、西方媒体在反恐问题上的双重标准、国际社会如何就反恐和去极端化开展合作等问题阐述了看法，并介绍了中国、喀麦隆、尼日尔、乍得、斯里兰卡、塞尔维亚等国的良好作法和成功经验。

中方专家表示，新疆曾发生数千起恐怖主义袭击，对人民生命安全和财产造成巨大损失。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，中国政府采取了一系列反恐和去极端化举措，包括设立职业技能教育培训中心，取得了积极成效。中方愿同国际社会分享“中国经验”，为全球反恐和去极端化事业作出积极贡献。

与会嘉宾认为，美国等西方国家和媒体在反恐和去极端化时采用双重标准，甚至纵容恐怖势力，这不利于国际反恐合作。各国应坚持联合国全球反恐战略，尊重各国基于自身国情所采取的反恐和去极端化举措，加强交流与合作，反对借反恐谋求私利，摒弃双重标准，共同打击恐怖主义和极端主义，促进人权事业健康发展。

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