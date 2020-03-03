“家园——新疆多民族人民生活掠影”图片展在日内瓦举行

人民网日内瓦3月2日电（记者 刘玲玲）联合国人权理事会第43届会议期间，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团与中国人权研究会主办的“家园——新疆多民族人民生活掠影”图片展2日在日内瓦万国宫开幕。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在开幕致辞中表示，当前新疆正处在历史上发展最快、最稳定的时期，取得如此瞩目的成就，离不开安全稳定的发展环境。新疆依法保障各少数民族使用本民族语言文字的权利，保障各族群众依法享有宗教信仰自由。今年，新疆将实现农村贫困人口全部脱贫，彻底消除绝对贫困，与全国其他地区同步迈入全面小康社会。

“人民幸福生活是最大的人权。没有人比中国政府更关心自己的人民，没有人比中国政府更清楚人民的需要。相信大家能够通过图片展了解新疆的真实情况，也欢迎更多国际人士有机会到新疆走一走、看一看，亲身感受新疆发展成就和人民幸福生活。”陈旭说。

中国人权研究会副秘书长唐献文表示，过去一年来，包括部分国家常驻日内瓦代表团主要官员在内的70多批团组千余位各国各界人士参访新疆，大家对新疆在社会和谐稳定、经济繁荣发展、民生持续改善、人权充分保障、民族团结互助、宗教和睦和顺以及在文化传承保护和生态文明建设等方面取得的成就印象深刻。希望本次展览成为大家认识新疆、了解新疆的一扇窗，进而去亲身感受新疆之美。

老挝常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表卡因在参观图片展之后对记者表示，他曾经去过新疆，亲眼看到了当地社会经济的快速发展、多民族间的和谐相处，这一图片展将帮助人们更好地了解新疆的真实情况。

本次展览精选百余幅图片和视频，从安定祥和、文化繁荣、宗教和谐等视角出发，客观反映了新疆各族百姓共享发展成果、安居乐业的生活现状，吸引了众多参观者驻足观赏。展览将持续至3月6日。

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