法国驻武汉总领事：和武汉朋友们同心渡难关

法国驻武汉总领事贵永华（图片由受访者提供）

人民网北京3月3日电（刘以爽、崔越、孙晨晨）岁寒而后知松柏常青。在抗击新冠肺炎疫情期间，法国驻武汉总领事馆仍坚持对外开放，是目前当地极少数没有闭馆的使领馆之一。

“我是武汉人。武汉，我在你身边。”近日，法国驻武汉总领事馆总领事贵永华在接受人民网记者采访时表示，会继续代表法国留在武汉，与湖北人民、武汉人民在一起。

为同胞服务是使命

法国驻武汉总领事贵永华提前结束在法国的病假，于1月30日回到武汉主持总领事馆志愿工作组事务。贵永华介绍，目前法国驻武汉总领事馆共有四人坚守岗位。“我与副领事、签证处负责人和信息技术人员一起。”

“领事馆的主要任务是保护本国公民。”贵永华说，“疫情暴发以来，留在武汉的法国同胞有的想离开，法国政府也认为这是必要的预防措施。帮助法国侨民离开武汉，同时也给留在武汉的法国同胞提供服务，是我们的责任和使命。”

除日常工作外，贵永华和总领馆同事还为法国公民建立了微信群，他们每日轮班在群内答疑解惑。“我们的中国籍员工居家办公，在线为我们提供了很多帮助，包括与当地政府联系、翻译或追踪媒体报道。”贵永华表示，“即便我们看不到彼此，我们的团队工作依然和谐、高效。”

“武汉，我在你身边”

2月3日，贵永华在他的微信朋友圈留言道：“我是武汉人。武汉，我在你身边。”

这位法国“武汉人”与武汉的渊源颇深。1998年，法国是第一个(1949年以来)在武汉开设总领事馆的国家，贵永华被派到这里担任副领事。3年时间，贵永华见证了武汉总领馆开设的最初时光。2017年，贵永华以总领事的身份再次回到武汉。

在武汉工作、生活多年，这座城市已成为贵永华生命中不可分割的一部分。“对我来说，武汉是一个非常重要的地方。在这里，我有许多当地的朋友，我喜欢这座温暖、富有激情、充满活力的城市。”贵永华说，“我要继续代表法国留在武汉，与湖北人民、武汉人民在一起。”

疫情暴发以来，战斗在抗击疫情一线的工作人员深深牵动着贵永华的心。看到他们冒着被感染的风险，依旧奋战在前线，贵永华向他们表示由衷的钦佩和尊重。“面对病毒，医务工作人员们首当其冲。他们许多人牺牲了健康，甚至失去了宝贵的生命。打扫街道的环卫工人、坚持营业的商人，他们的坚守让我们得以生活在干净整洁的城市中，得以吃上保持身体健康所需的新鲜蔬菜和水果。这些人理应得到我们所有人的尊重。”

中法友谊在共同战“疫”中升华

自抗击新冠病毒疫情以来，法国政府和社会各界积极捐款捐物，给中国人民提供帮助。法国总统马克龙两次与习近平主席通电话，向中方表达慰问和支持。

法国外长勒德里昂表示，法国驻武汉总领馆仍在坚持工作，法方希望通过此举证明，法中是真正的朋友，法方愿同中方共渡难关。法方不会采取和容忍任何歧视性措施，将继续予以冷静理性应对。

“疫情当前，我们想和武汉的朋友同心渡难关，我们是‘一家人’。”贵永华说，“患难见真情，法国没有忘记湖北和武汉。”

贵永华对中国战胜疫情充满信心。“中国政府采取了史无前例的强有力措施。武汉人民深受疫情影响，但我对他们充满信心，他们曾经战胜过许多困难，勇敢而坚强。”

在此次疫情面前，和许多友好国家一样，法国各界纷纷表达支持，伸出援手，令中国人民感到暖心，也生动体现了两国关系的高水平，相信中法友谊将在共同战“疫”中升华。

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(责编：崔越、杨牧)