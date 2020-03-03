人民网>>国际

法国驻武汉总领事：和武汉朋友们同心渡难关

2020年03月03日13:02  来源：人民网-国际频道
 
法国驻武汉总领事贵永华（图片由受访者提供）
法国驻武汉总领事贵永华（图片由受访者提供）

人民网北京3月3日电（刘以爽、崔越、孙晨晨）岁寒而后知松柏常青。在抗击新冠肺炎疫情期间，法国驻武汉总领事馆仍坚持对外开放，是目前当地极少数没有闭馆的使领馆之一。

“我是武汉人。武汉，我在你身边。”近日，法国驻武汉总领事馆总领事贵永华在接受人民网记者采访时表示，会继续代表法国留在武汉，与湖北人民、武汉人民在一起。

为同胞服务是使命

法国驻武汉总领事贵永华提前结束在法国的病假，于1月30日回到武汉主持总领事馆志愿工作组事务。贵永华介绍，目前法国驻武汉总领事馆共有四人坚守岗位。“我与副领事、签证处负责人和信息技术人员一起。”

“领事馆的主要任务是保护本国公民。”贵永华说，“疫情暴发以来，留在武汉的法国同胞有的想离开，法国政府也认为这是必要的预防措施。帮助法国侨民离开武汉，同时也给留在武汉的法国同胞提供服务，是我们的责任和使命。”

除日常工作外，贵永华和总领馆同事还为法国公民建立了微信群，他们每日轮班在群内答疑解惑。“我们的中国籍员工居家办公，在线为我们提供了很多帮助，包括与当地政府联系、翻译或追踪媒体报道。”贵永华表示，“即便我们看不到彼此，我们的团队工作依然和谐、高效。”

“武汉，我在你身边”

2月3日，贵永华在他的微信朋友圈留言道：“我是武汉人。武汉，我在你身边。”

这位法国“武汉人”与武汉的渊源颇深。1998年，法国是第一个(1949年以来)在武汉开设总领事馆的国家，贵永华被派到这里担任副领事。3年时间，贵永华见证了武汉总领馆开设的最初时光。2017年，贵永华以总领事的身份再次回到武汉。

在武汉工作、生活多年，这座城市已成为贵永华生命中不可分割的一部分。“对我来说，武汉是一个非常重要的地方。在这里，我有许多当地的朋友，我喜欢这座温暖、富有激情、充满活力的城市。”贵永华说，“我要继续代表法国留在武汉，与湖北人民、武汉人民在一起。”

疫情暴发以来，战斗在抗击疫情一线的工作人员深深牵动着贵永华的心。看到他们冒着被感染的风险，依旧奋战在前线，贵永华向他们表示由衷的钦佩和尊重。“面对病毒，医务工作人员们首当其冲。他们许多人牺牲了健康，甚至失去了宝贵的生命。打扫街道的环卫工人、坚持营业的商人，他们的坚守让我们得以生活在干净整洁的城市中，得以吃上保持身体健康所需的新鲜蔬菜和水果。这些人理应得到我们所有人的尊重。”

中法友谊在共同战“疫”中升华

自抗击新冠病毒疫情以来，法国政府和社会各界积极捐款捐物，给中国人民提供帮助。法国总统马克龙两次与习近平主席通电话，向中方表达慰问和支持。

法国外长勒德里昂表示，法国驻武汉总领馆仍在坚持工作，法方希望通过此举证明，法中是真正的朋友，法方愿同中方共渡难关。法方不会采取和容忍任何歧视性措施，将继续予以冷静理性应对。

“疫情当前，我们想和武汉的朋友同心渡难关，我们是‘一家人’。”贵永华说，“患难见真情，法国没有忘记湖北和武汉。”

贵永华对中国战胜疫情充满信心。“中国政府采取了史无前例的强有力措施。武汉人民深受疫情影响，但我对他们充满信心，他们曾经战胜过许多困难，勇敢而坚强。”

在此次疫情面前，和许多友好国家一样，法国各界纷纷表达支持，伸出援手，令中国人民感到暖心，也生动体现了两国关系的高水平，相信中法友谊将在共同战“疫”中升华。

点击阅读法文版

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved