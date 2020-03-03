世卫组织呼吁面对疫情各国应即刻行动

图为会议现场。图片源自央视新闻

人民网北京3月3日电 当地时间3月2日，世卫组织总干事谭德赛在2019冠状病毒病疫情媒体通报会上呼吁遏制新冠病毒必须是所有国家的首要任务，各国应立即采取行动。

会上通报了全球新冠病毒感染的最新情况。过去一天，中国向世卫组织报告了206例确诊病例，达到1月22日以来的最低水平。除中国外，共有61个国家向世卫组织报告了8739例，其中127例死亡。在过去24小时内，中国境外报告的病例数几乎是中国境内的9倍。

谭德赛表示，韩国、意大利、伊朗和日本的疫情是我们最关心的问题。世卫组织的一个小组已抵达伊朗，运送物资并支持政府的应对工作。韩国已报告了超过4200例病例和22例死亡， 韩国病例主要来自5个已知聚集性病例组的疑似病例，而不是来自社区。这表明监测措施正在发挥作用，韩国的疫情仍然可以得到控制。

谭德赛指出，新冠病毒不是流感，它能够在社区传播，但只要采取正确措施即可得到控制。遏制2019冠状病毒病是可行的，而且必须是所有国家的首要任务。通过及时大刀阔斧的措施，各国可以阻止传播并拯救生命。

目前，新冠病毒疫情是否是一场大流行病备受争论。对此，谭德赛强调，新冠病毒尚未构成全球性流行病。世卫组织每天时时刻刻都在监控局势和分析数据。如果证据表明已构成，世卫组织将毫不犹豫将它宣布为大流行病。

针对如何应对疫情，谭德赛建议，个人、家庭和社区应当遵循当地卫生部门和当地专业医务人员提供的建议。世卫组织将继续提供循证指导，帮助各国和个人评估和管理风险并作出决定。应对疫情没有普遍适用的方法，不同的国家有不同的情况。世卫组织正指导各国如何针对第一例病例、第一组聚集性病例和首次社区传播证据采取行动。

谭德赛最后强调，我们向所有国家传达的信息是：这不是阻挡不住的疫情，我们能够击退这一病毒。各国现在的行动将决定本国的疫情发展。必须即刻行动，别无其他选择。

(责编：刘叶婷、杨牧)