人民网>>国际

中国常驻联合国代表：加强防疫统筹发展 对中国充满信心

2020年03月03日08:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国3月2日电（记者 杨俊）3月2日，中国常驻联合国代表张军大使召开中国担任安理会3月轮值主席联合国主流媒体吹风会，应询介绍中国抗击新冠肺炎疫情、开展抗疫国际合作和统筹做好经济社会发展情况。

张军表示，中国为抗击新冠肺炎疫情作出的努力取得积极成效，形势正在向好的方向发展。面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，在习近平主席领导下，中国举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。世界见证了中国政府的坚定决心，见证了中国人民的团结力量，见证了中国制度的强大优势。全国各地的医护人员和各界人士，用奉献和牺牲，同疫情进行着艰苦卓绝的斗争，涌现出无数可歌可泣的感人故事。经过不懈努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，新增病例持续下降，北京时间3月1日，中国内地新增确诊病例202例；治愈人数不断上升，截至北京时间3月1日24时，累计治愈出院病例44462例，医药研发取得阶段性成果。

张军说，中国将本着公开、透明、负责任的态度继续开展抗疫国际合作。新冠肺炎是全人类面临的共同挑战。中国全力应对疫情，既是对本国负责，也是对全世界负责。中国作出的巨大牺牲和取得的积极成效，得到了联合国、世卫组织和国际社会的充分肯定。中国对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行防控举措，并采取切实举措为当事人提供必要保障和协助。我们秉持人类命运共同体理念，在全力做好国内疫情防控的同时，也在密切关注全球疫情形势的发展，正在同各国和国际组织一道，分享经验，提供必要帮助，为共同有效应对疫情、维护全球公共卫生安全作出贡献。

张军表示，中方在加强疫情防控的同时，也在统筹抓好经济社会发展工作。作为世界第二大经济体，我们深知所肩负的责任。我们正在采取一系列有力措施，包括财政、金融、税收和产业等方面的政策支持，积极复工复产，全力恢复经济活力。基于中国经济的强劲韧性、巨大内需空间、雄厚产业基础，中国经济长期向好的趋势没有改变。我们将把疫情的影响降至最低，力争实现今年经济社会发展目标任务。我们有理由对中国经济的前景充满信心。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved