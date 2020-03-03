中国常驻联合国代表：加强防疫统筹发展 对中国充满信心

人民网联合国3月2日电（记者 杨俊）3月2日，中国常驻联合国代表张军大使召开中国担任安理会3月轮值主席联合国主流媒体吹风会，应询介绍中国抗击新冠肺炎疫情、开展抗疫国际合作和统筹做好经济社会发展情况。

张军表示，中国为抗击新冠肺炎疫情作出的努力取得积极成效，形势正在向好的方向发展。面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，在习近平主席领导下，中国举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。世界见证了中国政府的坚定决心，见证了中国人民的团结力量，见证了中国制度的强大优势。全国各地的医护人员和各界人士，用奉献和牺牲，同疫情进行着艰苦卓绝的斗争，涌现出无数可歌可泣的感人故事。经过不懈努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，新增病例持续下降，北京时间3月1日，中国内地新增确诊病例202例；治愈人数不断上升，截至北京时间3月1日24时，累计治愈出院病例44462例，医药研发取得阶段性成果。

张军说，中国将本着公开、透明、负责任的态度继续开展抗疫国际合作。新冠肺炎是全人类面临的共同挑战。中国全力应对疫情，既是对本国负责，也是对全世界负责。中国作出的巨大牺牲和取得的积极成效，得到了联合国、世卫组织和国际社会的充分肯定。中国对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行防控举措，并采取切实举措为当事人提供必要保障和协助。我们秉持人类命运共同体理念，在全力做好国内疫情防控的同时，也在密切关注全球疫情形势的发展，正在同各国和国际组织一道，分享经验，提供必要帮助，为共同有效应对疫情、维护全球公共卫生安全作出贡献。

张军表示，中方在加强疫情防控的同时，也在统筹抓好经济社会发展工作。作为世界第二大经济体，我们深知所肩负的责任。我们正在采取一系列有力措施，包括财政、金融、税收和产业等方面的政策支持，积极复工复产，全力恢复经济活力。基于中国经济的强劲韧性、巨大内需空间、雄厚产业基础，中国经济长期向好的趋势没有改变。我们将把疫情的影响降至最低，力争实现今年经济社会发展目标任务。我们有理由对中国经济的前景充满信心。

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