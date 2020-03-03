叙政府军两架飞机遭土耳其击落

叙利亚西北部战事呈现扩大化态势。土耳其阿纳多卢通讯社1日报道，土军在叙西北部伊德利卜省击落一架叙利亚政府军飞机，叙官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社最初予以否认，但晚些时候承认，两架叙政府军飞机遭击落，两名飞行员跳伞逃生。

叙通社报道，这两架飞机在伊德利卜省遭到土方攻击，两名飞行员弹射后使用降落伞安全着落。

叙利亚政府1日早些时候宣布，对飞越叙西北部的任何飞机和无人机关闭领空。“任何飞行器侵入我方领空都将成为敌对目标，并被击落，以制止其达到目的。”声明说。不清楚这则声明针对对象是否包括叙政府军友方的俄军飞机。

叙通社当天早些时候还说，叙利亚政府军在伊德利卜省萨拉基卜镇击落一架土耳其无人机。

根据俄罗斯与土耳其2018年商定协议，在叙利亚伊德利卜省叙政府军与反对派武装之间设定非军事区，土方可以在伊德利卜设立12个观察点“监督停火”。

近几月，叙政府军加强对伊德利卜省反对派阵地攻势，土方增派数千军方人员进入叙境内。最近数星期以来，叙土军队出现直接对抗，显示局势升级，引发土俄或在伊德利卜爆发冲突的担忧。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安多次警告，如果叙政府军2月底前不撤回停火线，土方将对叙军采取行动。

叙官方媒体和一些叙反对派人士说，2月29日夜间最后期限一过，土耳其无人机对伊德利卜省的叙政府军目标发动攻击，土耳其支持的叙反对派武装则向叙军阵地发射炮弹，战事发生地点靠近战略要地萨拉基卜镇，即叙政府军试图从反对派手中夺回的据点。萨拉基卜镇位于大马士革至阿勒颇的高速路上，其控制权在最近一个月内多次易手。

总部设在英国的叙利亚人权观察组织说，土军2月27日起使用无人机在伊德利卜省发动攻击，截至2月29日，打死74名叙政府军士兵，其中29日致死26人。

土耳其发动的军事行动名为“春天之盾”，是2016年以来土方在叙境内发起的第四次军事行动。2月27日，土军部队在伊德利卜省遭叙政府军空袭，33名土军士兵丧生，土方发动“春天之盾”行动。

埃尔多安2月29日说，他曾要求俄方在叙利亚“靠边站”，让土军与叙军单独战斗。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔1日在土耳其靠近叙利亚边界的一处军事总部说，“春天之盾”行动持续取得成功。他说，土方希望制止叙政府军，而不是与俄军发生冲突，土方呼吁俄方阻止叙政府对反对派的进攻，并利用俄方影响力劝说叙政府军撤回至索契协定中设定的停火线。（庄北宁）（新华社专特稿）

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