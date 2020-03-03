中国常驻联合国代表：中方将为世界和平与发展作出新贡献

人民网联合国3月2日电（记者 杨俊）中国是2020年3月联合国安理会轮值主席。3月2日，中国常驻联合国代表张军大使举行多场吹风会，分别向会员国、驻联合国主流媒体、民间社会团体介绍中方担任安理会3月轮值主席的工作考虑，并同各方积极互动，广泛听取意见。

张军大使表示，安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任。环顾全球，当今世界仍然很不太平，各种新老问题、传统和非传统安全威胁相互交织，国际社会期待安理会发挥应有作用。

张军大使强调，中方担任轮值主席期间，将本着负责任、建设性态度，推动安理会成员增进信任、加强团结，同会员国、秘书处、民间社会、媒体等各方加强沟通，积极回应国际社会期待，为世界和平与发展事业作出新的贡献。结合3月安理会议程，中方将把工作重点放在5个方面：

一是加强多边主义，把握国际合作的正确方向。当前国际社会面临诸多严峻挑战，单边主义严重冲击国际秩序、国际法治和联合国地位。站在联合国成立75周年的重要关头，我们比任何时候都更需要多边主义，更需要强有力的联合国及其安理会，更需要广大会员国加强团结。各方应以纪念75周年为契机，重温《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

中方倡议安理会3月19日举行公开辩论会，主题是“维护国际和平与安全：坚持多边主义，推动政治解决热点问题”，诚挚邀请广大会员国积极与会。这次公开会重在推动各方重申对多边主义和联合国的承诺，维护会员国团结，倡导以政治和外交手段和平解决争端，促进国际和地区和平与稳定。

二是关注非洲，支持非洲，促进非洲和平与发展。非洲和平关乎世界稳定，非洲发展关乎全球繁荣。近期恐怖主义和极端主义对非洲国家的威胁明显上升，老问题没解决，又出现恐怖分子向非洲国家转移的新动向，各方均赞成安理会对此加大关注和投入。

中方一贯坚定支持非洲国家维护和平与安全的努力，坚持不懈向非洲国家提供大力支持，积极推动国际社会深化对非合作。3月11日安理会将围绕“非洲和平与安全：打击非洲恐怖主义和极端主义”主题召开辩论会，邀请非洲国家与会发言。希望这次辩论会取得积极成果，推动国际社会在帮助非洲国家加强反恐信息交流、增强反恐能力建设方面形成合力，并充分发挥非洲国家和地区组织的作用，帮助非洲国家从根源性问题入手、以综合方式打击恐怖主义和极端主义，实现长治久安和可持续发展。

三是有效应对维和领域挑战，发挥联合国维和行动的关键作用。联合国维和行动目前面临更加复杂严峻的环境，出兵国的能力需要随着形势变化不断加强，而维和人员受到的安全威胁持续增大。古特雷斯秘书长“为维和而行动”倡议也是希望有效应对新形势、新挑战。作为重要出兵国和第二大出资国，中国一直积极参与维和行动，支持古特雷斯秘书长倡议。

安理会将于3月24日举行“提升维和能力建设，加强维和人员安全”辩论会，邀请出兵国/出警国与会发言。中方将同各方一道，推动国际社会更加重视联合国维和行动，更加重视秘书长“为维和而行动”倡议作用，加大对维和行动投入，以实实在在举措帮助出兵国/出警国加强能力建设，确保一线维和人员安全。

四是推动政治解决地区热点，维护国际公平正义。本月安理会将审议叙利亚、利比亚、巴勒斯坦、南苏丹、也门等热点问题。有关各方正在为解决这些问题作出不懈努力，同时冲突加剧、紧张升级的情况仍频频发生，危及地区乃至全球和平稳定。当前形势下，国际社会期待安理会发挥更大作用。

中方在地区热点问题上一贯秉持客观公正立场，积极劝和促谈，发挥着负责任和建设性作用。我们将同其他安理会成员共同努力，敦促热点问题相关各方加强对话协商，以和平方式化解争端，全力推动地区热点问题的政治解决取得积极进展。

五是秉持公正、透明、高效、务实原则，发挥安理会积极作用。中方将认真听取安理会成员国、当事国、有关国际和地区组织的意见和建议，推动安理会同联大、经社理事会、秘书处加强协调，形成合力。中方还将继续推动增强安理会通报的针对性和时效性，要求各方严格遵守会议时间和发言时限，不断改进安理会工作方法。

张军大使说，中方将认真履行安理会主席职责，贡献中国智慧，体现中国特色，为增强安理会作用、维护国际和平与安全作出贡献。我们真诚希望安理会其他成员、广大会员国、民间社会和媒体都积极支持中方履职，共同完成好3月安理会议程上的各项任务。

各方充分肯定中方担任安理会轮值主席的工作考虑，赞同中方把坚持多边主义、推动政治解决地区热点等作为工作重点，表示期待同中方保持密切沟通，共同推动安理会在国际和平与安全领域发挥建设性作用。

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