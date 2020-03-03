欧洲边境管理局“高度戒备”

欧洲边境管理局发言人1日说，欧洲边境管理局处于“高度戒备”状态，以防范欧洲联盟成员国毗邻土耳其的边境地区遭遇难民潮。这一机构已向首当其冲的希腊和保加利亚调派人员。

欧洲边境管理局发言人说：“我们接到希腊要求额外支持的请求，采取措施向希腊重新部署了技术装备和额外人员。”

法新社援引欧洲边境管理局声明报道：“我们和希腊当局保持密切接触，磋商如何在当前迅速变化的形势下提供额外支持。”

除希腊，欧洲边境管理局还在密切关注土耳其另一邻国保加利亚的边境态势。

法新社报道，欧洲边境管理局向希腊边境派出先遣队，向希腊靠近土耳其的多个岛屿派遣约400人，还向保加利亚调派人员。

希腊当局1日说，执法人员阻拦了大约1万名试图从土耳其入境的难民。

国际移民组织估算，随后几天，将有至少1.3万名难民聚集在土耳其边境，试图入境希腊。希腊警方在边境动用催泪弹，与难民发生冲突。不少难民尝试进入保加利亚。

土耳其高官近来接连表态，由于叙利亚西北部局势升级，土耳其不再有能力容纳难民。如果欧洲国家坐视不管，土方将允许境内数百万叙利亚难民进入欧洲。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢1日在社交媒体“推特”发文，称截至当天上午，土耳其向超过7.5万名试图前往欧洲的难民开放边境口岸。

分析人士认为，土方试图以此施压欧盟及北大西洋公约组织盟友支持其在叙利亚的军事行动。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩说，欧盟注意到从土耳其涌向希腊和保加利亚等欧盟国家的难民人数激增。欧盟委员会副主席马加里蒂斯·希纳斯1日要求召开欧盟成员国内政部长紧急会议，磋商难民问题。

希纳斯说，他和冯德莱恩、欧盟委员会分管内部事务的委员于尔娃·约翰松以及希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯交换了看法。（陈立希）（新华社专特稿）

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