斡旋美塔协议　卡塔尔寻破自身困局

卡塔尔外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼1日接受美联社记者采访时说，卡塔尔曾经邀请海湾邻国派代表出席美国和阿富汗塔利班签署和平协议仪式，但大多数国家不给面子。

卡塔尔与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林等国断交将近三年。美联社解读，这一背景下，卡塔尔给美国政府和塔利班搭谈判平台，向美方证明它的斡旋能力和战略重要性。

【讲诚意】

穆罕默德1日告诉美联社记者，美国政府官员与塔利班代表2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议以前，卡方曾告知海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）其他成员国政府，如果派代表出席协议签字仪式，将令这一区域组织有机会展示团结。

海合会1981年成立，总部设在沙特首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。

穆罕默德说，只有阿曼派外交事务主管大臣出席签字仪式。“我们原本希望海合会的兄弟和邻邦能参加昨天的仪式。我们邀请他们，但遗憾的是他们没来。”

他说，这说明在中东局势紧张时，卡塔尔的邻国依然“缺乏智慧”。

以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，沙特、阿联酋、巴林和埃及四国2017年6月与卡塔尔断交并施行制裁和封锁。卡塔尔政府否认上述指认，与四国的关系去年底显现缓和迹象。不过，穆罕默德今年2月出席德国慕尼黑安全会议时说，卡塔尔与沙特的对话今年1月初中断。他告诉美联社记者，卡方至今不清楚谈判为何中断。

对新达成的美塔协议，沙特政府在一份声明中表示欢迎，只字未提卡塔尔的作用。

【述功劳】

美国一度尝试斡旋卡塔尔断交风波，但收效不大。按路透社的说法，风波之初，美国政府看似为沙特等国站台。美联社报道，成功斡旋美塔协议，卡塔尔进一步向美国证明自身战略重要性，不仅是天然气供应方和美军基地所在地，而且是有能力与塔利班等方接触的斡旋方。

美国国务卿迈克·蓬佩奥2月29日在多哈告诉媒体记者：“卡塔尔对我们而言是非常重要的伙伴，帮助我们迎来这一非常重要时刻。当我们在路上遇到颠簸时，是他们帮忙把路碾平。”

美国与塔利班2018年10月开始在多哈谈判，去年9月一度接近达成协议，但遭美国总统唐纳德·特朗普叫停，理由是塔利班袭击致死美军士兵。谈判去年12月恢复。

卡塔尔助理外交大臣卢勒瓦·拉希德·哈提尔告诉媒体记者：“我认为，国际社会现在知道，应该找谁（出面斡旋）化解我们地区的冲突。”

路透社推测，美塔协议达成以后，卡塔尔进一步证明它有能力帮助缓和美国和伊朗的紧张局势。

卡塔尔去年表示愿意帮美国与伊朗调停。卡塔尔是美国在中东地区的重要盟友，境内有美国在中东最大的驻军基地；同时与伊朗交好。

美军在伊拉克袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼大约一周后，卡塔尔埃米尔（国家元首）谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼出访伊朗，寻求缓和紧张局势。（杜鹃）（新华社专特稿）

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