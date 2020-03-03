年内第三次　以色列选举有啥新情况？

以色列3月2日举行第23届议会选举，是一年之内的第三次。以色列舆论预测，无论从民调结果和各党派的政治立场和力量对比来看，这次大选都像是去年两次选举的翻版，第四次大选或不可避免。但是，与前两次大选相比，这次选举又有些新情况。

【当选举遇上疫情】

根据以色列卫生部统计，截至3月1日，以色列共10人确认感染新冠病毒，其中包括从“钻石公主”号邮轮返回的4名游客，以及从意大利返回的3名以色列人及其家属和同事。

以色列政府针对疫情采取了严厉防控措施，对外暂停多国直飞以色列航班、禁止14天内到访疫情严重地区的人员入境等，对内积极准备应对疫情可能的扩散。但各党派仍然担心疫情带来恐慌，严重影响投票率。

连日来，利库德集团呼吁民众不要惧怕疫情，走出家门投票。选举委员会为了让正在隔离的5000多名选民参加投票，设置了专门投票点。但观察人士认为，投票率可能低于上两次大选，这在一定程度上会影响选举结果。

【当选举遇上审判】

3月17日，看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡涉嫌贪腐案将开庭审理，可能会对民意造成一定影响。

去年4月和9月举行的大选都在内塔尼亚胡贪腐案阴影下举行。4月选举前，以色列总检察长宣布内塔尼亚胡可能遭到起诉；9月，检方确定他即将遭到起诉。而此次大选前，内塔尼亚胡即将面临庭审。

分析人士认为，从前两次选举结果来看，贪腐案并没有太大影响。而内塔尼亚胡即将接受审判，可能给后续组阁和政治前景带来负面影响，但对选举不具决定性影响。

目前，以最大反对党“蓝白党”领导人本尼·甘茨宣布拒绝与受到审判的人联合组建政府。以色列法律并不要求总理在遭受审判时辞职，但若内塔尼亚胡当选并成功组建政府，他的执政将受到掣肘。

【当选举遇上“世纪协议”】

一年来，每次选举前夕，美国政府都会对内塔尼亚胡“助攻”。去年两次选举前，美国先后宣布将大使馆迁往耶路撒冷、认定戈兰高地是以色列一部分，以及可能在以色列选举后推动签订美以共同防御条约。

这次选举前，美国推出“中东和平新计划”，即所谓“世纪协议”。为实施该协议，目前以美共同组成一个所谓“制图委员会”，正研究将约旦河西岸哪一部分划为以领土。这在一定程度上会使内塔尼亚胡夯实右翼“票仓”。

就政党形势，这次选举有两个关注点。

一是势头迅猛的阿拉伯政党。以色列民调预计，艾曼·奥达领导的阿拉伯政党“联合名单”有望赢得14至15个议席，成为利库德集团和“蓝白党”之后的议会第三大党。这一政党志在推翻右翼政府，推动成立一个在巴以问题上有利于巴勒斯坦人的政府，在去年9月选举中获得13个议席。

二是阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党。前两次选举后，右翼和左翼都无法单独组建政府，这一党派会加盟哪个阵营成为关键，获称“造王者”。当时，利伯曼拒绝与右翼或中左翼组建执政联盟，导致双方无法获得组阁所需的61个议席。此次选举前，利伯曼仍强调既不会推选内塔尼亚胡、也不会推选甘茨出任总理。（吕迎旭）（新华社专特稿）

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