美国海军拟改革部队教育

美国海军准备2日发布报告，阐述改革海军部队教育体系的战略，以求应对和改变美国经济和技术优势不再称霸全球的新趋势。

【怕“优势”不再】

美国海军准备2日发布《2020制海权教育战略》报告，据负责监督战略执行的海军首席学习官约翰·克罗格说，这是第一份涵盖海军常规部队和海军陆战队的综合性教育战略文件。

克罗格说，制定军队教育新战略主要是为了应对美国当前“地缘政治地位”相对“冷战”结束时的变化。按照他的说法，美国当年拥有显著优势，如今面临挑战。他提及他国经济实力壮大和对5G网络的投资、能源储存和其他影响作战的主要技术发展等。

“当潜在对手拥有经济和技术上的同等优势时，如何赢取胜利？”克罗格接受媒体采访时说，“我们认为我们可以打败潜在对手，因为我们能够比他们想得更远。为了做到这一点，我们必须拥有全球最好的军事教育项目。”

克罗格入职海军前在哈佛大学法学院和约翰·肯尼迪政府学院担任教职，2012年至2018年担任俄勒冈州里德学院校长，在那以前当过俄勒冈州检察长，上世纪80年代曾在海军陆战队服役。

【打造新学校】

美联社提前获取这份报告。据报道，作为新战略的一部分，美国海军将打造一所全新的海军社区大学，免费培训年轻的水兵和海军陆战队成员，提供大学专科文凭，希望将现有的海军系统大学、学院整合成一个统一体系，类似由多家分校组成的州立大学系统，对其投入更多经费并实施新政策，鼓励并奖励那些“希望获得军职和非军职专业教育的人”，学业成就将被列入部队职务考评项目。

战略报告没有具体说明海军准备投入多少教育经费以及资金源自何处。按照克罗格的说法，改革所需费用将主要依赖现有的教育经费，只是需要提高利用效率，已经从本财年海军项目预算中调拨大约1.09亿美元，用于“紧迫的教育需求”，包括建设新社区大学的启动资金。

克罗格说，海军打算向国会争取在2022年开始的财年预算案中增加对海军拨款，不过还没定下具体数额。他估算新社区大学每年需要4000万至5000万美元经费，每年可培训大约4万人。

【强军应“健脑”】

新学校不会设实体校园，部分通用教育课程将通过网络提供，但水兵和海军陆战队成员大部分培训将通过与海军合作的普通大学、学院提供的线上课程完成。海军计划今年就新大学项目获得国会批准，明年开始招生。

至于现有海军院校如罗得岛州的海军军事学院、弗吉尼亚州的海军陆战队大学、加利福尼亚州的海军研究生院、马里兰州的美国海军军官学校等，克罗格将牵头对其课程设计作审查和调整，避免和新学校有“不必要的重合”。

美国海军将领的平均学历水平下降。克罗格说，美国加入第二次世界大战时，几乎所有海军上将都毕业于海军军事学院；如今仅有不到四分之一是这一水平，这说明“海军对教育不够重视”。

他认为应该改变评价“武装部队效能”的标准，“不光是战斗机飞得多快，或者导弹威力多大，而是部队人员的脑力（多强）”。（沈敏）（新华社专特稿）

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