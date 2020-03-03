出口民调显示利库德集团领跑以色列议会选举

新华社耶路撒冷3月2日电（记者陈文仙 尚昊）以色列媒体2日晚公布的出口民调结果显示，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团在当天举行的以色列议会选举中领先。

以色列第13频道电视台当晚公布的出口民调结果显示，利库德集团获得议会120个席位中的37席，位居第一；以色列国防军前总参谋长本尼·甘茨领导的中间党派蓝白党获得34席；阿拉伯政党联盟“联合名单”党获得14席。从阵营来看，右翼阵营累计获得59个席位，中左翼阵营累计获55席，此前表态不会与任何阵营联手组阁的“以色列是我们的家园”党获得6席。

另据以色列第12频道电视台公布的出口民调结果，位居前列的利库德集团、蓝白党和“联合名单”党分别获得37个、32个和15个议会席位。此外，右翼阵营和中左翼阵营分别累计获得59个和54个席位，“以色列是我们的家园”党获得7个席位。

此次选举的官方初步计票结果将于3日公布，最终结果预计在一周内公布。

以色列2日举行第23届议会选举，共有29个政党或党派联盟角逐议会120个席位。这是以色列近一年内举行的第三次大选，在以色列历史上尚属首次。

以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁情况，历届政府都是由多个政党组成的联合政府。

去年4月，利库德集团赢得以色列第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，以色列总统里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。

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