坚决打赢抗击疫情阻击战 推动构建人类命运共同体

新冠肺炎疫情是对中国人民生命安全和身体健康的一个重大威胁，也是对全球公共卫生安全的一次重大挑战。面对严峻考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民万众一心、众志成城，形成了抗击疫病的强大合力，书写了可歌可泣的英雄篇章，赢得了国际社会的钦佩与支持。在这场仍在进行的重大斗争中，外交战线坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极投身疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全力为国内疫情防控和经济社会发展营造良好外部环境，为全球携手抗击疫情构筑坚实有力防线。

一

新冠肺炎疫情发生以来，外交战线紧紧围绕坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战总目标，把疫情防控工作作为最重要的政治任务，以高度责任感和使命感扎实推进疫情防控涉外工作，为党中央分忧，为国家尽责，为人民担当，为国内抗疫斗争贡献力量。

积极开展抗疫外交，全力争取国际支持。习近平总书记指挥若定，亲力亲为，同法国、德国、沙特阿拉伯、美国、印度尼西亚、卡塔尔、马来西亚、英国、韩国、巴基斯坦、阿联酋、埃塞俄比亚、智利、古巴等十余个国家领导人通话，强调中国全国动员、全面部署、快速反应，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，完全有信心、有能力、有把握战胜疫情，并把疫情影响降到最低，努力实现今年经济社会发展目标任务。习近平总书记的铿锵话语发出了中国“战疫必胜”的时代最强音。全球170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人向中国领导人来函致电、发表声明表示慰问支持，对我国抗疫举措及其积极成效予以高度肯定。联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、拉共体、七十七国集团等重要组织专门发表声明，表达对中国抗疫行动的信心与支持。我们还接待柬埔寨首相洪森、蒙古国总统巴特图勒嘎专程访华，在老挝举行中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，与世界卫生组织密切合作，同日本、韩国、俄罗斯、法国、英国、德国、伊朗、马来西亚等20多国外长通话，汇聚起国际社会患难与共、携手抗疫的广泛共识。

全面推进国际合作，服务国内抗疫需要。我们通过各驻外机构，为争取国内抗疫急需的医疗物资多方奔走，为开展国际采购牵线搭桥，为接收外国政府、华侨华人及国际友人的自发捐赠建立绿色通道。目前，来自50个国家和国际组织的援助物资已经交付，大批紧缺医疗物资相继运抵武汉，送达国内最需要的地方。我们协同主管部门，同各国积极开展信息交流和科研合作，为疫情诊治和疫苗研发提供国际智力支撑。

努力践行外交为民，维护同胞正当权益。面对突如其来的疫情，我们坚决维护海外公民安全与正当权益。针对少数国家采取的过度反应举措，我们依据世界卫生组织提出的政策建议及时表明立场，并与各国协商沟通，努力避免对中外正常的人员和经贸往来带来不必要冲击。我们践行外交为民宗旨，设立专项领保机制，通过所有驻外使领馆找寻和联系回国无门的湖北同胞，派出十余架次包机，从泰国、马来西亚、日本、越南、新加坡、印度尼西亚等地将1300余名滞留海外的湖北兄弟姐妹接回家。在中央统筹下，我们协助香港特区政府从日本接回“钻石公主”号游轮上的港澳同胞。各驻外机构夜以继日开展领事保护工作，为18100余名因航班中断无法回国的中国公民提供帮助，接打1万余通领保电话，协助解决近2700个领保案件。外交部还派出工作组驰援武汉，全力做好各项涉外协调服务工作，成为外交战线最美“逆行者”。

主动开展对外宣介，讲好中国抗疫故事。我们通过出席慕尼黑安全会议等多边平台，充分运用外交部例行记者会、新媒体等多种形式在国际舆论场及时发声，全面宣介我国抗击疫情所作的巨大努力，展现中国未来发展的光明前景，用事实坚定信心，用沟通赢得信任，同时坚决回击歧视中国公民、制造恐慌情绪的错误行径和不实言论，努力为疫情防控营造良好国际环境。多次召开外国驻华使馆（团）疫情防控通报会，展现中国政府重视外国在华公民生命安全和身体健康的负责任态度。我国各驻外使节和机构密集展开公共外交行动，接受主流电视及电台采访400余次，发表署名文章300余篇，举办吹风会、演讲500余次，在境内外重要社交媒体发文2万余条，帮助国际社会更好了解中国人民抗疫斗争，坚定对中国经济继续向好发展的信心。

二

中国人民为抗击疫情作出了艰苦卓绝努力，当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。在抗击疫情过程中，中国始终秉持人类命运共同体理念，彰显负责任大国形象，为全球公共卫生事业作出了重要贡献。

中国为阻止疫情全球扩散展现了担当。中国站在抗击新冠肺炎疫情的第一线，我们不仅对中国人民负责，也为全球公共卫生事业尽责，通过采取最坚决、最彻底的措施，全力阻止新冠肺炎疫情在全球范围的蔓延。中国的医护和科研人员争分夺秒完善诊疗措施，不断提升治愈率、降低病亡率，用中国速度为全球作出防疫准备争取了宝贵时间，用中国力量撑起了控制疫情蔓延的坚固防线。联合国秘书长古特雷斯表示，中国为抗击新冠肺炎疫情并避免其蔓延付出了巨大牺牲，为全人类作出了贡献。世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

中国为携手应对全球挑战赢得了信任。中方从一开始就高度重视国际卫生合作，本着公开透明原则，及时向各方通报疫情信息，分享病毒基因序列，与世界卫生组织、周边和有关国家密切合作，邀请国际专家并肩工作。我们高度重视各国在华公民健康，协同各国驻华机构加强外国侨民信息通报和领事协助，信任、感动与加油成为外国在华人士的普遍心声。中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，生动践行了构建人类命运共同体的庄严承诺。第74届联合国大会主席班迪表示，中国在防控疫情过程中展现出的领导力与透明度堪称典范。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，整个世界都感谢并赞赏中方应对疫情的努力和成效，没有任何国家可以做得比中国更好。国际权威专业期刊指出，中国为国际科学界加入抗疫战斗铺平了道路，为科研合作的全球动员奠定了基础。国际社会普遍认为，中国人民为遏制疫情作出重大贡献，中方的防控工作不仅对本国人民生命健康高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。

中国为完善全球公共卫生治理树立了标杆。疫情是对中国治理体系和能力的大考，也是对全球治理体系和能力的检验。在疫情防控中，中国力量、中国效率、中国速度受到赞誉，中国治理的制度优势得到充分彰显。在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，我们第一时间成立联防联控工作机制，全国31个省区市启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国各地数万名医护人员和大量医疗与生活物资迅速有序驰援湖北，生动展现了中国特色社会主义制度“集中力量办大事”的优势。国际舆论认为，中方行动速度之快、力度之大、范围之广世所罕见，展现出的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力令人赞叹，为世界各国抗击疫情树立了典范，为国际社会应对传染病危机、推进全球公共卫生治理积累了有益经验，提供了重要借鉴。

三

人类文明史就是一场与疾病的抗争史。这次新冠肺炎疫情再次给国际社会带来深刻启示：在全球化时代，各国命运相连、休戚相关，构建人类命运共同体是人类社会发展进步的唯一正确方向。中国将以携手抗击疫情为契机，加强国际协调合作，共同呵护人类赖以居住的星球，共同建设荣损与共的地球村。

我们将秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际和地区合作。战胜这场疫情不仅攸关中国人民的生命和健康，也关系到世界各国人民的安全和福祉。我们将按照党中央部署，围绕统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展做好涉外工作，推动中外人员往来和各领域合作有序进行。我们将扩大抗疫双多边合作，继续同世卫组织保持良好沟通，探索开展跨国联防联控，加强卫生、检疫、交通、出入境等部门协调，及时分享疫情信息、防控措施和研究成果，加强抗病毒药物及疫苗联合研发。我们也将在全面有力防控本国疫情的同时，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，发挥负责任大国作用。

我们将秉持人类命运共同体理念，深入参与全球公共卫生治理。公共卫生危机是人类面临的共同挑战。此次疫情暴露出全球公共卫生治理的短板，凸显了加强这一领域治理体系建设的紧迫性。中国将与国际社会团结应对全球公共卫生挑战。支持联合国及世卫组织在应对突发公共卫生事件、健全完善全球公共卫生治理机制中发挥核心作用。提升公共卫生问题在国际议程中的位置，推进健康领域重大国际合作项目，积极打造“健康丝绸之路”。

我们将秉持人类命运共同体理念，携手应对非传统安全挑战。我们身处一个传统安全与非传统安全问题相互交织的时代，包括重大传染性疾病在内的各种非传统安全问题对人类社会构成日益严峻的挑战。中国将积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，致力于加强在非传统安全领域的对话与沟通，增进各方理解与互信，促进应对非传统安全威胁的国际合作进程，不断丰富构建人类命运共同体的内涵与实践。

志之所趋，一往无前。中国人民抗击疫情的斗争正处在最关键阶段，不少国家也日益面临疫情的威胁。中国绝不会临阵退缩，更不会独善其身。形势虽然严峻，但信心弥足珍贵；使命虽然艰巨，但希望就在前方。习近平总书记指出，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。我们坚信，在习近平总书记亲自指挥下，在党中央坚强领导下，全党同志挺身在前，全国人民团结一心，就没有战胜不了的困难和挑战。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更加昂扬的精神状态，更加自觉的使命担当，更加忘我的苦干实干，夺取抗击新冠肺炎疫情的最后胜利，为实现“两个一百年”奋斗目标、推动构建人类命运共同体不懈奋斗！

(责编：刘叶婷、杨牧)