冰雪运动在意大利受欢迎

不久前，在意大利都灵年度冬季滑冰锦标赛赛场的观众席上，一位12岁当地姑娘阿曼达正全神贯注地观看比赛。从5岁起，阿曼达就在父母的鼓励下加入了都灵冰上俱乐部，开始学习花样滑冰。“我从小就喜欢在冰上的感觉，周围的很多朋友也都喜欢滑冰、滑雪。我的目标是在大区的少年儿童体育比赛上取得好成绩，获得系统训练的机会，成为一名专业的花滑运动员。”在意大利，像阿曼达这样热爱冰雪运动的少年为数众多。

“这种喜爱冰雪运动的传统，在意大利特别是北部地区由来已久。每年，意大利都会举办不同规模的冬季运动赛事。”意大利皮埃蒙特大区政府前体育部长乔瓦尼·法拉利思对本报记者表示，冬季里，很多人也会携全家参加冰雪运动，冰雪运动已经融入人们的日常生活。

在意大利人看来，冰雪运动富有激情，有助于培养热情坚毅的生活态度。北部城市都灵曾于2006年举办了第二十届冬奥会。一到冬天，这里便成为全球冰雪运动爱好者聚集的胜地。意大利冰上联合会主席雷纳托·维利亚尼斯表示：“通过举办都灵冬奥会，意大利不仅积累了举办重大赛事的经验，而且培养了全民特别是青少年参与冰雪运动的热情。据统计，在都灵冬奥会后，有60余万名少年儿童参与到冬季体育运动中来。”

体育俱乐部遍布大中小城市，是人们从事体育活动的基本场所。以都灵为例，其所在的皮埃蒙特大区拥有超过一万家业余体育学校和俱乐部。受特殊地理位置和体育传统影响，冬季冰雪运动在这里尤为盛行，民众无论在城市中还是周边的山区，都可以找到专业的体育场所进行冰雪运动。

“冬季运动的体育场馆大部分由政府建设，私营部门参与运营。政府和私营部门合作，不仅为场馆的运营提供了先进的理念，而且保障了充足的资金投入。这些设备齐全、技术先进的体育场馆和设施为开展富有活力的冰雪运动提供了基础性的保障。”法拉利思介绍说。

每年冬季，意大利北部地区的米兰、都灵等城市都会举办大区、全国乃至国际性的体育赛事，赛事也进一步细化为青年、少年等不同年龄段和滑冰、冰球等不同项目。这样的赛事成为专业选手竞技的平台，同时也调动起民众广泛参与的热情，让热爱冰雪运动的人们有更多机会，近距离接触高水平赛事。

2019年6月，意大利城市米兰和科尔蒂纳丹佩佐获得2026年冬奥会举办权。这也是意大利第三次获得冬奥会的举办权。此前，科尔蒂纳丹佩佐和都灵分别在1956年和2006年举办过冬奥会。

“意大利申办成功得益于从政府到普通民众的支持。”法拉利思表示：“举办城市83%的居民和81%的意大利国民都支持冬奥会的申办，这展现了民众对冬奥会的热情。人们期待在都灵冬奥会举办的20年之后，冬奥会再度来到意大利。”

（本报都灵电）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 18 版）

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