新超声波技术可选择性杀死癌细胞

美国研究人员日前开发出一种新的超声波技术，能有效消灭癌细胞，同时保持健康细胞的完整。

美国加州理工学院和贝克曼研究所团队研发的低强度脉冲超声波技术，可更有针对性、更安全地治疗癌症。这项研究近日发表在美国《应用物理通讯》上。

论文主要作者达维德·米特尔施泰纳表示，这项研究表明，超声波可以根据癌细胞的机械特性将它们作为靶点，通过调节刺激的频率可以发现癌细胞和健康细胞截然不同的反应。研究人员表示，目前新技术还处于研究初期，尚未进行动物实验。

（据新华社洛杉矶电 记者谭晶晶）

芬兰赫尔辛基发起城市供暖方案国际比赛

芬兰首都赫尔辛基日前宣布发起一项名为“赫尔辛基能源挑战赛”的国际比赛，在全球范围内寻求创意和智慧，探索可持续城市供暖系统的最佳解决方案。

赫尔辛基市市长扬·瓦帕沃里当天宣布比赛启动时表示，将邀请全球范围内的专业人员把赫尔辛基作为“试验田”，探索可持续城市供暖的最佳解决方案。他说，在实现更加可持续的城市生活方面，这项比赛甚至可能带来革命性的突破。

据大赛组织者说，比赛申请将于5月底截止，入围下一阶段的团队将受邀来赫尔辛基完成其创意。一个国际评审团将做出最终选择，并于11月24日宣布最终获胜者。

（据新华社赫尔辛基电 记者朱昊晨）

卢浮宫《达·芬奇作品展》参观人数破纪录

法国巴黎卢浮宫近日宣布，为期4个月的《达·芬奇作品展》24日结束，共吸引近110万参观者，打破了卢浮宫主题展览参观人数的历史纪录。

去年10月24日，为纪念达·芬奇逝世500周年，达·芬奇绘画生涯大型回顾展在卢浮宫拉开帷幕。卢浮宫耗时10年准备此次展览，将分散在世界各地的同达·芬奇有关的162件作品汇集起来。

据卢浮宫统计，尽管进行严格限流，但《达·芬奇作品展》每天参观者近9800人，4个月里参观总人数将近110万，打破了2018年《德拉克鲁瓦作品展》创下的54万人的纪录。

（据新华社巴黎电 记者唐霁、徐永春）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 18 版）

(责编：曹昆)