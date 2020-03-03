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多个州公立中小学校全面禁止学生带手机进课堂

澳大利亚强化措施防止青少年沉迷手机

本报驻澳大利亚记者  陈效卫

2020年03月03日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　澳大利亚维多利亚州近日出台禁令，自2020年第一学期起，该州公立中小学校全面禁止学生带手机进课堂。新南威尔士州、西澳大利亚州、塔斯马尼亚州等3个州也跟进，目前出台禁令的4个州人口数量占全国人口的2/3。

　　“电子设备有时能够辅助学习，但若过度沉迷，就可能出现问题。”塔斯马尼亚州教育部长杰里米·洛克利夫表示，学生缺乏自控力，使用智能手机容易分散注意力，影响正常课堂学习。澳大利亚儿童心理学家格雷格在调查中发现，12岁以下沉迷于智能手机的学生群体中，25%曾遭受过网络骚扰或欺凌。跟踪调查还显示，沉迷手机的青少年在后续的社会收入、身心健康度、生活满意度、任务完成能力等多方面，都明显滞后于同龄人。

　　维多利亚州州长安德鲁表示，禁止中小学生在学校使用手机是应家长和老师的要求。“没有手机干扰，学生在课堂上会更专心。”该州麦金农中学校长宾尼恩表示，禁令减轻了教职工的管理负担，校园人际氛围得到改善，学生们会逐渐习惯不过分依赖手机的生活。

　　从澳大利亚全国范围来看，各州要求不尽相同，但总体趋严。2018年，麦金农中学率先实施禁令；新南威尔士州2019年在22所学校试行后，于2020年第一学期开始禁止小学生在学校使用手机，对于中学生则不强制禁止，而是建议不把手机带入课堂；西澳大利亚州公立学校从2020年开始，禁止幼儿园到6年级学生携带手机上学，而7—12年级学生在放学前必须关机；塔斯马尼亚州规定，从2020年的第二学期开始，所有公立学校上课时间禁止使用手机、智能手表、平板电脑和头戴式耳机等。

　　澳大利亚中文教师联会主席李复新告诉记者，约占澳中小学1/3的私立学校对学生的言谈举止都有严格的要求，禁止在校内使用手机已是“标配”。

　　澳大利亚其余4个州还没有明确政策。澳大利亚首都地区教育部长贝瑞认为，教育学生如何恰当利用智能设备是更重要任务，因为“这是我们现在生活的重要组成部分”。昆士兰州教育部长格雷斯则强调，是否禁手机由各学校校长根据具体情况而定，州政府没有必要“一刀切”。

　　“不立法并不等于放任自流。”澳大利亚堪培拉文法学校校长加里克表示，学校通常会信任学生的自觉性，对于上课随便使用手机的个别学生，老师一般会给予口头警告。如果后果严重，老师和家长会及时向校方反映，并有可能最终催生禁令。

　　（本报堪培拉3月2日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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