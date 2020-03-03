阿富汗和平进程并非坦途（国际视点）

阿富汗多年来连绵不断的战争迫使大量难民逃往周边国家。联合国难民署今年1月公布的数据显示，目前在巴基斯坦共有超过141万名注册阿富汗难民。图为日前，在巴基斯坦北部开伯尔—普什图省首府白沙瓦郊外的哈扎娜村，孩子们站在难民营内。

新华社发

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美国同阿富汗塔利班日前签署和平协议引发国际社会高度关注。外界普遍认为，美塔签约对推动政治解决阿富汗问题具有积极意义，但美国在缺乏具体路线图的情况下匆匆从阿富汗撤军也可能使当地出现安全真空。阿富汗要实现持久和平稳定还要走过漫长的坎坷道路。

美国和阿富汗塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署和平协议，旨在结束持续18年多的阿富汗战争。根据协议，美国将逐步削减在阿富汗的驻军规模，并在14个月内完全撤军；塔利班则承诺不再让阿富汗成为恐怖分子的庇护所。

分析人士认为，美国签署该协议更多是出于国内政治需要。和平协议本身向政治解决阿富汗问题迈出了一步，但未来阿富汗和平进程仍存在诸多变数，协议能否起到作用还有待观察。

“向和平迈进的第一步”

根据这份协议，美军将在未来135天内，把驻阿美军规模从现在的1.3万人削减至8600人，并在14个月内完成全部撤军。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

联合国秘书长古特雷斯2月29日通过发言人发表声明，对美国和阿富汗塔利班签署和平协议表示欢迎，对实现阿富汗问题“持久政治解决方案”的努力表示赞许，强调为了所有阿富汗人的利益，必须进一步减少国家层面的暴力，希望阿富汗人民对于和平的深切渴望能够通过由阿富汗人主导的包容性进程得到实现。

阿富汗政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉在协议签署后表示：“各方都不应将这份协议单纯视为胜利，而应将其视为向和平迈进的第一步。”

早在2018年，美国和塔利班双方就在多哈展开谈判。双方经过多轮谈判，一度接近达成协议。2019年9月，美国总统特朗普以塔利班袭击致美军死亡为由，叫停谈判。谈判在去年12月恢复。塔利班今年1月中旬曾向媒体宣布，协议将于1月底前签署，但直到本月双方共同执行为期7天的“减少暴力活动”协议，才为和平协议的最终达成铺平道路。

“宣告阿富汗战争彻底失败”

美国媒体分析认为，随着美国大选日益临近，美国总统出于国内政治需要，为了竞选连任，迫切需要尽早从阿富汗撤军。《纽约时报》评论说，阿富汗战争已经不再是美国必须赢得的“正义的战争”，而已成为长期负担。美国现在正寻求甩掉这个负担。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所阿富汗问题高级研究员阿米娜·汗在接受本报记者采访时表示：“美国签署和平协议某种意义上宣告阿富汗战争彻底失败。如果军事干预有效的话，美国不会在推翻塔利班政府18年后再与其签署一份协议来换取和平。美国已经为这场战争投入了约2万亿美元，但换来的是数千名美军士兵丧生，无数阿富汗平民伤亡和家庭离散。”

联合国阿富汗援助团近日公布的数据显示，自2009年联合国开始统计平民伤亡人数以来，平民伤亡总数在过去10年间已超过10万人。联合国警告称，目前约1/3的阿富汗人需要紧急人道主义援助，约1023万人处于“严重粮食不安全”状态。

另据美国布朗大学相关项目统计，截至2019年9月，美国已为阿富汗战争投入约2万亿美元，这场超过18年的战争已造成总计15.7万人死亡，其中包括4.3万名阿富汗平民、6.4万名阿富汗安全人员和4.2万名反政府武装人员。五角大楼公布的数据显示，美在阿军事行动已造成约2400名美军士兵死亡，另有2万多人受伤。

阿富汗战争在美国国内激起了越来越多的反对声音。美国昆西治国方略研究所网站执行主编本·安布鲁斯特表示，美国公众的愤怒不仅是因为美国高层明知无法取胜仍在继续战争，还因为他们“不愿为失败的阿富汗政策承担责任”。

哈佛大学教授斯蒂芬·沃尔特表示，美国早就输掉了阿富汗战争。“越来越清楚的是，阿富汗的命运应由阿富汗人民自己决定，而不是由世界另一端的外国势力决定。”

“真正实现和平依旧障碍重重”

按照协议，塔利班将从3月10日开始与阿富汗各方举行内部和谈，讨论永久性全面停火问题和阿富汗未来的政治路线图。

舆论普遍认为，美塔签署协议仅是阿富汗和平进程的一个开始。由于阿富汗政府并未参与此次和谈，阿政府与塔利班之间依旧存在许多分歧，未来塔利班和阿政府能否坐下来开启实质性的对话，真正实现政治和解才是阿富汗实现和平的关键。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼在接受本报记者采访时表示：“真正的考验才刚刚开始。阿富汗内部和谈需要一个长久的过程。”

阿富汗总统阿什拉夫·加尼3月1日拒绝了塔利班提出的在10天内释放5000名塔利班囚犯的要求，“释放囚犯不是美国的权力，而是阿富汗政府的权力。”塔利班官员此前透露，美塔协议要求美国与有关方面合作，制定交换战俘和释放所关押人员的计划。

美联社分析称，阿富汗总统的表态凸显了美塔协议的脆弱性。加尼的表态既表达了阿政府长期以来对于被排除在美塔和谈之外的不满和不安，也反映了阿政府和塔利班之间极度缺乏互信这一困境。

拉赫曼分析称，现在塔利班需要从武装组织重新向政治组织转变，其内部并非只有一个声音。同时，阿政府不同政治势力之间也有分歧，这些都为阿富汗内部和谈增添了变数。

巴基斯坦白沙瓦大学和平与冲突研究所研究员比拉尔·肖卡特在接受本报记者采访时说：“这份稍显匆忙的双边协议并未涉及阿富汗政府在和平进程中的角色定位。接下来的几个月，塔利班和阿政府如何建立互信，能否在权力组成上达成一致，都关乎阿富汗和平进程最终走向。”

阿米娜·汗说：“阿富汗最大的问题一直是内部和解。国际社会要发挥更多的调解作用，美国不能直接把烂摊子留给阿富汗各方自己去处置。阿富汗要真正实现和平依旧障碍重重。”

（本报伊斯兰堡、华盛顿3月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 17 版）

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