我们必须团结一致抗击疫情(国际论坛)

在这一关键时刻，联合国系统坚定地与中国人民站在一起

2020年是我在联合国系统派驻中国工作的第四年。2020年也是联合国成立75周年、联合国可持续发展目标“行动十年”计划的开局之年，是一个十分重要的年份。对于中国而言，2020年是全面建成小康社会目标实现之年，困扰中华民族千百年的绝对贫困问题将得到历史性解决。

最近暴发的新冠肺炎疫情带来了挑战。我们每个人，从政府到私营部门，都应站出来支持那些最需要帮助的人。今天，全球确诊病例仍在增加，其中绝大多数病例在中国。许多未知因素依然存在，在世界各地，许多人感到焦虑。

自疫情被确认并向世界卫生组织报告以来，情况迅速发展并继续演变。中国已经采取了全面、严密的防控措施。尽管这些严防严控措施对中国经济和社会生活造成了一定影响，但政府将解决公共卫生问题放在首位无疑是正确的。为此，我必须称赞中国政府的举措。

面对一种复杂且未知的新病毒，任何国家的卫生系统都会受到挑战。与面对任何一次挑战时一样，我们有机会进行反思和总结。面对重大突发事件，在提高透明度和加强信息共享方面，有非常重要的经验可供未来借鉴。有关机构必须继续就何时以及如何寻求治疗、扩大能力和适当分诊等问题与公众沟通，特别是对困难群体，他们目前比以往任何时候都更需要支持。重要的是，我们必须确保这一紧急情况不会影响到今年的发展目标——消除极端贫困，资源和应对能力不足的贫困社区受疫情影响可能更大。

自疫情暴发以来，国际社会积极动员，向中国提供援助。在联合国，我们紧急采购了急需的应急物资。除了支持当下的防控工作外，联合国还将关注中国在未来一段时间内受到的更广泛的经济社会影响，并给予支持。

联合国每个机构都与世卫组织坚定地站在一起，贡献各自的专业知识。联合国开发计划署已开展关键卫生信息翻译，以确保少数族裔也能够及时获得资讯。联合国儿童基金会为家长创建了一个在线信息门户，帮助保护孩子的安全。联合国艾滋病规划署发起一项全国性调查，以确保所有艾滋病毒携带者在这一困难时期能得到所需的帮助。所有这些行动共同帮助我们完成使命——不让任何人掉队，特别是在这个极具挑战性的时期。

我真诚地希望，我们所有人作为一个国际大家庭团结在一起，没有歧视。正如联合国秘书长所说：“在焦虑加剧的时候，我们必须团结一致，富有同情心。”

在这一关键时刻，联合国系统坚定地与中国人民站在一起。

（作者为联合国系统驻华协调员）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 03 版）

(责编：曹昆)