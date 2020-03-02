持续降雪 苏格兰凯恩戈姆山已达顶级滑雪条件

凯恩戈姆山（Cairngorm Mountain）上的积雪深度已达本季节滑雪的最佳状态。

在苏格兰最受欢迎的冬季运动之一就是滑雪，近日以来，苏格兰高地阿维莫尔附近的凯恩戈姆山（Cairngorm Mountain）上的积雪深度已达15.7英寸。

大雪使该顶级滑雪胜地达到本季节滑雪的最佳状态。

凯恩戈姆山（Cairngorm Mountain）上的积雪深度已达15.7英寸。

滑雪胜地最新发布的信息称：“滑雪道上有大雪覆盖，具备滑雪条件”。

游客应该配备适度的防风装备，以抵御降雪所导致的低温和高风速。

近几日都将有连续的降雪，每天的厚度将达到2至4英寸，之后会有0.3英寸的降雨。

滑雪场将持续预报山区的寒冷天气状况。

高山上的雪深现在为15.7英寸，已达滑雪条件。

凯恩戈姆山位于苏格兰高地的中心，距格拉斯哥（Glasgow）和爱丁堡（Edinburgh）约2.5小时车程，距因弗内斯（Inverness）约有1小时车程。

凯恩戈姆山滑雪胜地的首席执行官苏珊·史密斯（Susan Smith）说：“惊人的大雪已经使冬季运动爱好者蜂拥而至，大家充分利用了大雪创造的条件。“

近两天高山上都有2.7英寸的降雪。

现在凯恩戈姆山滑雪场的整个团队都团结起来，开动尽可能多的拖车和升降机，并确保雪道处于最佳状态。

具有挑战和平缓性的斜坡也都已具备滑雪条件，适合所有滑雪能力的人。

随着降雪的持续进行，滑雪运动爱好者们也希望能在山上度过更多愉快的日子。

(责编：燕勐、徐祥丽)