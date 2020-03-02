外交部回应世卫组织上调新冠肺炎全球风险级别

人民网北京3月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持2日例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月1日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2837例。截至3月1日24时，中国境内累计治愈出院病例44462例。

近一周来，武汉、湖北和全国确诊病例治愈率均持续上升，全国治愈出院比例超过50%，说明医疗救治效果明显。

新冠肺炎疫情发生后，中国全国万众一心、众志成城，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。同时也要看到，目前中国的疫情防控形势依然严峻复杂，还具有很大的不确定性，仍然面临着反弹的巨大压力，我们将毫不松懈地严格落实各项防控措施，继续巩固国内疫情防控已经取得的成效。

问：据报道，世界卫生组织总干事谭德塞28日表示，该组织将新冠肺炎在全球的传播和影响风险级别上调至“非常高”。请问中方对当前新冠肺炎疫情在海外扩散蔓延形势有何评论？

答：我们注意到有关的报道。中方正密切关注全球新冠肺炎疫情发展的形势，对部分疫情加剧的国家目前面临的困难感同身受。新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，需要国际社会通力合作，携手应对。中方将继续秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际和地区合作，深入参与国际公共卫生治理。我们将继续同世界卫生组织紧密合作，同相关国家保持密切沟通，分享防疫经验，协调防控措施，共同维护地区和世界公共卫生安全。

问：当地时间2月29日，美国政府和阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈签署和平协议。根据协议，美军将会分阶段撤离阿富汗，塔利班承诺不充当恐怖主义的庇护所。这份协议的签署也标志着持续18年之久的阿富汗战争即将结束。中方对此有何评论？

答：中方欢迎美国和塔利班签约，认为这对推动政治解决阿富汗问题具有积极意义。中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，希望以美塔签约为契机，和平的种子能够在阿富汗落地生根。外国在阿富汗驻军应有序、负责任地撤出，确保阿富汗局势平稳过渡，避免出现安全真空，尤其应防止恐怖组织在阿趁势坐大。同时，国际社会应该继续支持和参与阿富汗和平重建进程。中方呼吁阿塔及阿富汗国内各方抓住机遇，尽快开启阿人内部谈判，共商各方都能接受的阿富汗未来政治、安全安排，共同为实现阿持久和平稳定作出努力。中方愿同国际社会一道，继续为推动阿富汗和平和解进程提供支持与帮助。

问：美国国务院发言人近日发表声明，就黎智英等人被香港警方拘捕表达关切，中方对此有何评论？

答：美方打着所谓人权、自由的幌子，公然干预香港法治和司法独立，粗暴干涉香港事务，我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们敦促美方切实尊重香港法治和司法独立，停止为反中乱港分子撑腰打气，停止干预香港事务和中国内政，多做些有利于香港繁荣稳定的事情。

问：在美国与塔利班签署和平协议同日，阿富汗政府在喀布尔同美方另行发表联合声明。中方对此有何评论？

答：2月29日，阿富汗政府同美方就美塔签署和平协议在喀布尔发表了一份联合声明。包括中方在内的外国驻阿富汗使团和部分国际地区组织驻阿代表应邀出席了相关发布仪式。中方一贯坚定支持“阿人主导、阿人所有”广泛包容性和平和解进程，支持阿富汗政府、阿富汗塔利班和阿富汗国内各派尽早开启并积极推进阿人内部谈判。中方愿在尊重阿富汗各方意愿基础上，继续做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者，发挥建设性作用。

问：近期，中国各地对入境外国人加强防控措施。中方对此有何评论？

答：在当前形势下，中国各地根据当地的疫情防控需要，对来自疫情严重国家和地区人员入境后采取有关检验检疫和防控举措，如测量体温，实施居家或集中观察等。这些做法符合中国的法律法规，既是疫情防控工作需要，也可以有效阻止疫情跨国传播，对中外各方的疫情防控来说都是有利的。

根据疫情发展情况，中国地方政府还将及时动态调整对外国来华人员入境后的防控措施。我们对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，为他们提供必要的保障和协助。中方采取的应对疫情举措，有效减缓了疫情的蔓延扩散，阻止了病毒的人际传播，得到了世界卫生组织的高度肯定。

我们希望疫情严重国家的人员，在来华时能够充分理解并积极配合中方的相关防控举措，共同防范好疫情相关风险，维护好自己和他人的健康安全。

问：请介绍中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪访问日本并同日方举行第八次高级别政治对话的主要成果。中日是否就习近平主席访问日本达成了一致？

答：杨洁篪主任访问日本期间，日本首相安倍晋三会见了他。杨主任还同日本国家安全保障局局长北村滋举行第八次中日高级别政治对话，并会见日本外相茂木敏充。双方就中日关系、携手抗击疫情以及其他共同关心的问题深入交换了意见。有关消息稿已发布，你可以查阅。

我这里想补充的是，当前中日关系保持良好发展势头，中方愿同日方一道，落实好两国领导人重要共识，相互尊重、求同存异，共同推动构建契合新时代要求的中日关系。习近平主席对日本的国事访问意义重大。中方愿同日方保持密切沟通，为访问创造有利条件和良好氛围，做好各方面准备。

面对新冠肺炎疫情，中日两国守望相助、共克时艰，为两国友好注入了新的动力。中方愿同包括日本在内的国际社会密切沟通，分享防疫经验，协调防控措施，更好地维护两国和世界各国人民的健康福祉。

问：第一，“驻华外国记者协会”（FCCC）年度报告指出，在华外国记者工作条件恶化，你对此有何回应？第二，澳大利亚智库战略政策研究所称，中方正将维吾尔族人员从教培中心转移到工厂从事强迫劳动，中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，我要强调，我们从未承认过你提到的这个组织。这个所谓的组织此时跳出来拉偏架，很不合时宜，也很不明智。

中方一直欢迎外国媒体全面客观地报道中国，也一直按照国际惯例，依法依规为各国记者在华正常采访报道提供支持和便利。与此同时，外国常驻新闻机构和外国记者应当遵守中国法律、法规和规章，遵守新闻职业道德。这在任何国家都是一样的。

关于第二个问题，有关说法毫无事实根据。该机构在涉疆问题上一再抛出充满偏见的谬论，只不过是为了跟随美国反华势力，污蔑抹黑中国新疆反恐和去极端化的努力。

新疆自治区依法采取的反恐和去极端化举措已经取得良好效果并获得新疆各族人民衷心拥护和支持。目前参加去极端化教培的学员已全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业，过上了幸福生活。

需要指出的是，近期有澳大利亚方面人士曾撰文披露，你提到的这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制、炒作各种反华议题，意识形态色彩十分浓厚，已经沦为反华势力的“急先锋”，学术信誉受到严重质疑。

我们再次敦促澳大利亚个别机构和势力停止炒作涉疆问题，也希望新闻媒体提高警惕、加以甄别，恪守职业道德，基于事实进行报道。

问：据报道，2月27日，阿拉伯卫生部长理事会第53次会议在开罗阿拉伯国家联盟总部召开。会议发表声明，高度赞赏并支持中国抗击新冠肺炎疫情努力。中方对此有何回应？

答：阿拉伯卫生部长理事会第53次会议专门发表声明，赞赏并支持中国抗击疫情所作努力，积极评价中国开放、透明的合作姿态及根据世界卫生组织指导意见采取的各项行动举措，我们对此表示赞赏。

疫情发生以来，阿拉伯国家与中国坚定站在一起。多国领导人和阿盟秘书长来函致电，全力支持中方抗疫斗争，多国政府和人民向中方提供援助，这充分体现了中阿传统友谊和双方战略伙伴关系的高水平。中方将继续与阿拉伯国家和国际社会一道，加强合作、分享经验，为全球公共卫生事业作出应有贡献。

问：我们注意到，近日伊朗、意大利等国新增确诊病例和新增死亡病例都有较大幅度的增加。王毅国务委员在刚刚过去的这个周末同上述两国外长都通了电话。请介绍有关情况，中方是否打算向上述两国提供疫情防控相关援助？

答：王毅国务委员兼外长同伊朗外长、意大利外长分别通电话的消息稿均已发布。

我这里想说的是，当新冠肺炎疫情在中国发生的时候，伊方和意方都以不同方式对中方表达了慰问和支持，以实际行动诠释了患难与共、同舟共济的含义，中方铭记在心。

中方对当前伊朗人民和意大利人民遭遇的困难感同身受，谨向他们表示诚挚的慰问。中方愿根据伊朗方面和意大利方面的需要，在疫情防控、医疗救治等方面提供力所能及的帮助。据了解，目前中方已经向伊朗紧急捐赠了一批核酸检测试剂盒及医疗设备。中国红十字会志愿专家团队一行5人已于2月29日抵达伊朗首都德黑兰。我们愿同意大利方面加强专业领域沟通，交流疫情防控经验和技术。

问：最近，来自俄罗斯或经俄罗斯转机赴中国的旅客中有人感染新冠肺炎。针对这种情况，中方是否第一时间向俄方进行了通报？

答：根据中方相关省市疫情防控指挥部发布的信息，近期有几名确诊的新冠肺炎患者经莫斯科转机回国。中方本着公开、透明和负责任的态度，第一时间向俄方通报了有关情况。中方将继续与包括俄方在内的世界各国加强疫情防控合作，及时分享信息，共同克服疫情挑战。

问：韩国国防部表示，朝鲜周一发射了不明飞行物。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。当前形势下，中方呼吁有关各方相互显示灵活，致力于通过对话协商解决问题，为推动半岛无核化、实现半岛及地区持久和平作出积极努力。

问：我知道中方不承认FCCC这个机构，但是该机构发布的报告是基于对在华外国记者的调查结果。外交部对外国记者有何建议，怎样才能避免遭遇同《华尔街日报》记者类似的签证问题？

答：我刚才已经阐述了中方有关立场。发生在《华尔街日报》记者身上的事情只是极个别现象。对此该报应该汲取教训。有600多名外国记者在中国常驻。只要他们遵守中国法律，依法依规进行报道，就没有必要担心。

(责编：徐祥丽、杨牧)