新华社华盛顿3月1日电（国际观察）美国总统预选“超级星期二”如何“超级”

新华社记者孙丁 徐剑梅 邓仙来

2020年美国总统选举预选阶段将于3月3日迎来关键节点“超级星期二”，民主党选情成为舆论关注焦点。分析人士指出，“超级星期二”对想挑战现任总统特朗普的民主党竞选人来说是一场“大考”，胶着的党内选战或将在此后变得明朗，党内“进步派”和“温和派”之争也可能初见分晓。

聚焦民主党

在总统选举年，美国一部分州、海外领土等通常会选择在预选阶段前半程的某个星期二集体举行预选。这一天的预选涵盖地域广且选民数量大、多样性强，其结果通常会对选战产生重要影响，因此被媒体冠名为“超级星期二”。

由于目前特朗普在共和党内地位稳固且未遭遇实质性挑战，各方普遍预计他将在今年“超级星期二”的各地共和党预选中轻松获胜，因此舆论关注的焦点均集中在民主党方面。届时将举行民主党预选的包括美国50个州中的14个、海外领土美属萨摩亚以及海外民主党人群体。

2月以来，艾奥瓦、新罕布什尔、内华达、南卡罗来纳4州已先后举行预选。这4州预选后，佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯暂时领跑，美国前副总统乔·拜登紧随其后，不过排名第三的印第安纳州南本德市前市长皮特·布蒂吉格已宣布退选。截至3月1日晚，竞争民主党总统候选人提名的竞选人还有6人。

关键一战

在民主党总统预选中，竞选人争夺的是民主党全国代表大会3979个“承诺代表”席位。如果有竞选人能在定于7月举行的民主党全国代表大会第一轮表决时获得过半数“承诺代表”的支持，就将直接被提名为民主党总统候选人。否则，包括民主党全国委员会成员、民主党国会议员在内的771名“超级代表”将加入表决，同“承诺代表”一道进行一轮或多轮投票，直至有人获得提名所需的半数以上票数。

“超级星期二”之所以很关键，是因为这天将决出超过1300个“承诺代表”席位，约占“承诺代表”总席位的三分之一。与此相比，此前4个州的预选仅决出了155个“承诺代表”席位。

尽管今年的“超级星期二”还不足以“一锤定音”，但从历史经验上讲，“超级星期二”过后选情将趋于明朗。赢家很可能建立起实质性优势，表现不佳的竞选人则大概率会考虑退选。

美国马里兰大学研究员克莱·拉姆齐说，之前4州没有广泛代表性，而“超级星期二”汇集美国不同地区多个州，将更全面反映出民主党选民的想法和竞选人是否拥有全国性支持。

谁能领先

目前，民主党内选情胶着，主要是“进步派”与“温和派”之争。

作为“进步派”的代表人物，“左翼老将”桑德斯在开局阶段势头强劲，在此前4个州的预选中赢得超过50个“承诺代表”席位，成为“领头羊”。他主张推行政府单一支付的全民医保系统，全面使用清洁能源以应对气候变化，免除公立大学学费，在美国年轻人中具有广泛影响力。但他因政治倾向差异一直不受民主党建制派待见。

拜登以及纽约市前市长、超级富豪迈克尔·布隆伯格是“温和派”代表。前者凭借在南卡罗来纳州的大胜“重振旗鼓”，欲趁势在“超级星期二”实现突破。后者放弃了2月的预选，将在“超级星期二”正式迎来选战“首秀”，届时其“金钱攻势”的效果将接受检验。

其余3名竞选人皆为女性，分别是明尼苏达州联邦参议员艾米·克洛布彻、马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦、夏威夷州联邦众议员图尔西·加巴德。

分析人士指出，对民主党来说，最终无论是“进步派”还是“温和派”竞选人获得总统候选人提名，如何弥合党内政治分裂、团结选民在下半年迎战特朗普，都是不小的挑战。届时民主党内谁将担此重担，“超级星期二”过后或将显露端倪。

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