新华社开罗3月1日电 通讯：埃及古迹点亮五星红旗 两大文明战“疫”心手相连

新华社记者吴丹妮 李碧念 闫婧

当地时间3月1日晚7时30分，位于埃及开罗、卢克索、阿斯旺的三大世界文化遗产地以灯光秀的形式同时点亮五星红旗，以此表达埃及政府和人民对中国抗击新冠肺炎疫情的支持。

在首都开罗东部，公元12世纪建造的萨拉丁城堡耸立在高地之上。夜幕下，被灯光点亮的鲜艳五星红旗呈现在城堡外墙上。

“我们和你们在一起，中国加油！”几名埃及中文导游代表在城堡前齐声呐喊。28岁的埃及中文导游伊丝拉对记者说：“中国对疫情的防控也是对世界的贡献，我相信中国可以战胜这次疫情。”

在埃及南部古城卢克索，久负盛名的卡尔纳克神庙坐落于尼罗河东岸。穿过两侧排列着狮身羊面像的甬道，庄严的五星红旗映照在巨大厚重的庙门之上，两个古老文明心手相连。

不少夜间探访卡尔纳克神庙的游客在五星红旗点亮之时纷纷举起相机拍照，记录下令人动容的一幕。

“从科学技术、经济实力、危机应对等多个角度看，中国有能力控制这次疫情。”埃及卢克索省省长穆斯塔法在接受新华社记者采访时说。

上埃及文化旅游营销委员会主席穆罕默德·奥斯曼对记者说，冬季原本是埃及的旅游淡季，近年来是中国游客带旺了市场。虽然今年情况较为特殊，“但我有信心在不久后就能看到中国游客重返埃及，我们将一如既往热情欢迎每一位中国朋友的到来”。

在埃及南部历史文化名城阿斯旺，尼罗河菲莱岛上的菲莱神庙梯形大门也被灯光照射出鲜艳的五星红旗，夜幕中格外醒目。

“我们埃及人都支持中国，希望更多国家的人和我们一样。”神庙旁的咖啡店老板赛义德·艾哈迈德看着被红色点亮的神庙对记者说。

疫情暴发以来，埃及始终牵挂着中国。埃及总统塞西表示，埃及政府和人民坚定支持中方，相信中方有能力迅速战胜疫情。埃方愿竭尽所能向中方提供一切支持。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在接受新华社记者采访时说，在以上三个历史地标点亮五星红旗，寓意深刻，代表着一个古老文明对另一个古老文明的深切祝福。

“中国终将战胜这场危机，迎来更加美好的未来。”瓦齐里说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)