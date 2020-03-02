韩国SSACSU牌杀菌消毒水正式进军中国市场

三方代表在协议上签字（右一为韩国多功能生物股份有限公司总经理河在吉 / 裴埈基 摄）

人民网首尔3月2日电 （夏雪）日前，韩国多功能生物股份有限公司与昌国际股份有限公司及人民网韩国股份有限公司签署了三方协议，推动韩国SSACSU牌杀菌消毒水正式进军中国市场，缓解中国当前疫情防控消毒产品短缺问题。

根据协议，韩国多功能生物股份有限公司负责该产品的生产，昌国际股份有限公司负责该产品在韩国国内的销售及全球市场的拓展，而人民网韩国公司则负责该产品在中国境内的销售。

随着全球范围内新冠肺炎疫情的迅速扩散，人们防护意识的不断增强，世界各国对于消毒水等防护用品需求巨大、市场供不应求。

韩国多功能生物有限公司研发生产的SSACSU杀菌消毒水是以微酸性次氯酸(Hocl)为核心成分的消毒杀菌剂。针对一般细菌、食物中毒菌、流感病毒、诺如病毒等渐渐变得多样化且危险的细菌，其杀菌效果可在30秒内达到99.999%，是冠状病毒、非洲猪瘟病毒、禽流感病毒等的克星，可以有效保护人体健康。该消毒水对人体无害，还获得了韩国化妆品及食品添加剂的资格认证，是韩国公认的环保、绿色杀菌消毒产品，深受韩国各界消费者的信赖和喜爱。

除了应用于医疗领域的消毒，SSACSU杀菌消毒水还可用于企业、厂房车间、机场车站、餐饮业、学校、家庭等全场景的消毒防护。该消毒水还可用于粉刺、扁平疣等皮肤病的杀菌消毒；亦可为农产品、果蔬、水产品等食品进行免冲洗消毒清洗，消毒过后不会产生任何毒副残留，可放心食用。

自新冠肺炎疫情在国内发生以来，疫情防护科学知识得到深入宣传普及，人们对于个人卫生防护的重视程度和日常防护意识提高至前所未有的水平，政府机构、医疗机构、各类企事业单位，乃至普通家庭对杀菌消毒产品的需求也在与日俱增。在这种情况下，一款适合大众消费、无毒无害、杀菌效果强劲的杀菌消毒液产品，必将受到消费者的极大欢迎，市场前景也将非常广阔。

韩国多功能生物股份有限公司总经理河在吉表示：“希望这款我们精心研发的消毒杀菌产品，能够迅速进入中国市场，助力中国新冠肺炎疫情的防控工作，把健康与安心带给千千万万名中国消费者。”

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(责编：贾文婷、杨牧)