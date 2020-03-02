病毒无国界 中泰携手战“疫”共克时艰

人民网曼谷3月1日电（记者孙广勇）2月29日，泰国海南会馆在素可泰举办第48次巡回会议。泰国副总理兼商业部长朱林及商业部一行、中国驻清迈总领馆许倩主任、泰国各地海南会馆理事长、泰北地区侨团及各界代表等700余人出席。

会上，许倩进行专题讲座，介绍了中国国内抗击新冠肺炎疫情采取的最全面、最严格、最彻底的防控举措，表示中国政府将带领中国人民坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。指出中国政府采取的相关防控措施不可避免地对中国国内一些行业造成较大影响，短期内将会对中国经济造成一定冲击。这是中国为了地区及国际公共卫生事业做出的巨大牺牲。但中国经济有较强的韧性和强大的潜力，长期向好、高质量增长的态势不会因为这次短暂的疫情而改变。我们完全有理由相信此次疫情过后，中国经济会迅速企稳，中国对全球经济增长的火车头作用和在全球经济格局中的重要性不会受到根本影响。

许倩还表示，我们赞赏国际社会给予我们的宝贵理解和支持，尤其是泰国等周边友好国家，从政府到民间都积极行动，为中方雪中送炭，这是地区国家守望相助的生动体现。我们将秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际和地区合作，深入参与全球公共卫生治理，携手应对非传统安全挑战。当前，疫情难免暂时影响中泰正常人员往来，但动摇不了两国人民的深厚友谊。泰国人民对中国人民的支持、帮助和鼓励，中国人民将永远铭记在心。共同抗击疫情的经历将进一步巩固我们的友谊，为中泰关系注入新的发展动力。也希望中泰双方在携手应对疫情挑战的同时，持续深化两国关系特别是共建“一带一路”合作，创造更多合作成果，更好地造福两国和两国人民。

(责编：于洋、杨牧)