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比利时音乐家创作《黎明的编钟声》

用音乐为武汉做点什么（万里为邻 心手相连）

林子夜

2020年03月02日09:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　尚·马龙声援中国抗击疫情
　　刘 军摄

　　“好想念，长江边。灯火阑珊处，曾经占据了全部。Don't give up, when you hear the music of chime bells.”中文与英文相交替，钢琴和编钟共奏响，这首由比利时音乐家尚·马龙和15位来自各行各业的武汉市民隔空对唱的《黎明的编钟声》，自2月22日在新华社客户端发布以来，已经突破了100万的浏览量。此前，这首歌曲的英文版《Chime of the Dawn Bells》2月10日凌晨上线后，就曾引起社交媒体的刷屏。

　　从比利时传到武汉

　　“中国是我的第二故乡，甚至可以说是第一故乡。”来自比利时的尚·马龙，已经到访中国超过150次。自从20世纪90年代末他的专辑陆续在中国发布、引发关注后，尚·马龙就对这片喜爱他音乐的土地产生了好奇。2002年，他第一次来到中国，开始了他在中国的旅行、演出。他曾在上海贺绿汀音乐厅与中国音乐家张军一道，谱写爵士和昆曲的跨界对话；也曾住进贵州的乡村，在一次次的采风中获取来自传统侗族歌曲的灵感。

　　正是由于和中国的种种情缘，当听到中国暴发新冠肺炎疫情时，尚·马龙感到无比惊讶和揪心，立刻给自己的所有中国朋友打了电话，询问他们是否一切都好，其中就包括他的老朋友何浏。何浏是土生土长的武汉人，去年和尚·马龙见面的时候，就曾一起探讨过关于编钟与西方乐器相融合的可能性。尽管已经接触过众多中国传统音乐、乐器，尚·马龙却从未有过在创作中融入编钟元素的经历。两人当即有了合作的想法，而对疫情共同的关注，让他们决定用音乐一同为武汉做点什么。

　　1月28日，创作正式开始。“我的脑海里已经有了关于旋律的一部分想法，它非常舒缓，我认为它就是我们想要的。”在何浏、英国音乐人罗伯特·默里和尚·马龙共同完成作词后，尚·马龙很快完成了旋律的创作，同时他的女儿、歌唱家诺艾米以及音乐家斯万诺·马卡卢斯也参与了歌曲制作。这一版MV的制作得到了武汉大学中南医院的帮助，取得了医护人员奋战一线的珍贵镜头。

　　相信音乐的力量

　　由于布鲁塞尔和武汉有着7小时的时差，尚·马龙和何浏时常在各自时区的凌晨工作。“有时候马龙那边是凌晨三点左右，我给他发了一条留言，他却立刻回复了，我才发现他还没睡。”何浏笑着回忆这段灵感共同迸发的时光。

　　身处武汉，何浏在中文版歌词中融入了自己更多的内心感受。“我更想体现的是希望。比如‘好想念，长江边。灯火阑珊处，曾经占据了全部’这句歌词，是我回忆起江边曾经人来人往的繁华景象，而后面提到‘东湖边，钟和弦’，其实我本身就住在东湖边。”这些歌词都表达了武汉人希望武汉尽早恢复生机的心声。

　　歌词写好后，何浏很快就召集到了15位武汉市民参与中文版音乐视频的录制，他们中有学生、医务工作者、教师、金融机构职员、作家等。参与录制的作家十里感叹道：“很高兴能够参与进来。一直想为生病的武汉做点什么，希望大家都能平安健康地一起渡过难关，与武汉一起见证每年都如期而至的樱花。武汉加油！中国加油！”

　　“我相信音乐的力量。它虽然不能直接对抗疾病，但我希望这首歌能给中国人带来感动和支持。”尚·马龙表示，如果这首歌有所收益，将全部用于抗击疫情，“我相信以中国和中国人的坚强，一定能战胜疫情。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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