中日韩携手抗击疫情的积极努力为三国合作提供新动能

“当前，中日韩三国正在全力防控新冠肺炎疫情，同时多措并举，努力缓解疫情对经济的负面影响。如果三国能够尽快战胜疫情，保持经济稳定发展，将为东亚乃至世界经济增长增加重要稳定因素。” 中日韩三国合作秘书处副秘书长曹静近日在接受中国媒体联合采访时表示，三国人民在疫情面前携手互助的一系列举动诠释了三国同舟共济、守望相助的深情厚谊。

曹静表示，中日韩三国疫情正出现重要变化，成为全球战“疫”的主战场。病毒无国界，邻国有爱心。面对突如其来的疫情挑战，中日韩三国领导人以及外长通过打电话、访问、会见等多种形式，就抗击疫情和加强合作交换意见、指明方向。韩国各界向中国捐赠了大量物资和款项。韩国新任驻武汉总领事在武汉疫情最严重时搭乘临时货机赴任，被称为同甘共苦的“逆行者”。日本政府、地方、企业、民间纷纷伸出援手，提供了宝贵的道义和物资援助，“山川异域，风月同天”成为一道合作的风景线。针对日、韩医疗物资短缺，中国克服自身物资紧张的困难，紧急提供了病毒检测试剂盒、防护服和口罩等。

“灾难面前的合作，是最真诚的合作。灾难面前的帮助，是最真心的帮助。三国人民雪中送炭，真情互动，发出携手抗击疫情、维护人民身体健康、促进地区卫生安全的坚定信号，诠释了三国同舟共济、守望相助的深情厚谊。”

曹静指出，当前疫情的发展使人们十分担心，部分民众之间出现复杂情绪。在全球化时代，各国是共生、共存、共发展的命运共同体。病毒是人类共同的敌人，没有人可以独善其身。相互指责解决不了问题，也没有赢家。“我们坚信，疫情是可控、可治的，只有团结合作、相互帮助，才能最终战胜它。”

曹静表示，中日韩合作诞生于1999年亚洲金融危机的艰难时刻，在危机中成长和发展。目前，已建立领导人会议和21个部级对话交流机制，务实合作涵盖30多个领域，三国人员往来超过3000万人次，贸易额突破7000亿美元。中日韩合作不仅促进了三国各自发展，为东亚合作提供了动力源，也为世界的发展繁荣作出了重要贡献。2020年是中日韩合作第三个十年的开局，三国正在落实去年底在成都举行的中日韩领导人会议共识，为合作注入更多动力。

“希望中日韩携手抗击新冠肺炎疫情的积极努力为深化三国合作提供新动能。”曹静认为，疫情虽然会不同程度影响三国经济发展、人员流动和相互合作，但这是暂时和有限的，是可以弥补的。三国利益高度融合，供应链和产业链衔接紧密，相信疫情过后，合作潜力将加速释放，合作空间将进一步拓展。

曹静指出，中日韩三国当前可以在三个方面深化合作。首先，当务之急是加强卫生防疫合作，开展信息共享、联防联控和经验技术交流，加强口岸防控和检验检疫，携手防控疫情，维护地区卫生安全，防止类似疫情再次大规模发生。其次，智能制造、医疗健康、无人配送等新兴产业展现出强大活力。中日韩科技基础扎实，可大力推动科技创新和现代服务业合作，培育新增长点，使中日韩合作始终引领东亚合作进程。第三，加快中日韩自贸区谈判，降低贸易和投资壁垒，推动经贸合作更上层楼，实现三国经济和地区经济稳定增长。

“经过这场疫情的考验，中日韩经济将重拾活力，三国人民间的友谊与信任将进一步增强，三国合作将增添新内涵、迈上新台阶。”曹静说。

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