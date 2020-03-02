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恐怖片《隐身人》登顶北美周末票房榜

2020年03月02日08:56  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶3月1日电（记者高山）环球影业发行的恐怖片《隐身人》本周末上映后出人意料地以3天入账2900万美元登顶北美周末票房榜。

　　《隐身人》改编自英国作家赫伯特·乔治·威尔斯1897年的科幻小说以及1933年的同名电影。影片由雷·沃纳尔执导、主演当红美剧《使女的故事》的女星伊丽莎白·莫斯主演，讲述一名叫西西莉亚的妇女在富有、控制欲极强的科学家男友突然自杀后遭到一个隐身人反复折磨，不得不奋力求生并查明真相的故事。

　　《隐身人》的制作成本只有700万美元，其制作公司布卢姆豪斯制片公司近年来制作了多部小成本恐怖片，如《逃出绝命镇》《万圣节》等都颇为成功。

　　《隐身人》在影评网站“烂番茄”的新鲜度目前高达90%，北美影院观众评分为B+，也是恐怖片中的高评分。

　　派拉蒙影业公司发行的动作冒险片《刺猬索尼克》本周末3天入账1600万美元，排名北美周末票房榜第二。该片改编自世嘉公司出品的风靡全球的电子游戏，讲述了拥有音速奔跑能力的刺猬索尼克在地球上展开新生活的故事。索尼克和他的人类新朋友汤姆在片中联手保护地球，阻止邪恶的蛋头博士统治世界的计划。

　　二十世纪影业公司发行的冒险片《野性的呼唤》周末3天入账1320万美元，排名第三。克里斯·桑德斯执导的这部影片改编自美国著名作家杰克·伦敦1903年的同名小说，讲述了100多年前的美国淘金热时期，一名淘金者和爱犬在冰原荒野中冒险的故事。

　　日本动画片《我的英雄学院：英雄崛起》周末3天入账630万美元，排名第四。索尼影业发行的动作喜剧片《绝地战警：疾速追击》周末3天入账430万美元，排名第五。

(责编：崔越、刘洁妍)
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