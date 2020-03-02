美国与塔利班纸上讲和

美国与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议，同意分阶段从阿富汗撤出美军。不过，美方同时警告塔利班，如果不遵守承诺，美方会果断废除协议。

按照美联社的说法，这份协议不能确保阿富汗和平。塔利班承诺不会庇护极端武装，不会任由后者从阿富汗对美国及其盟友发动袭击。只是，一些美国官员不太相信塔利班会遵守承诺。

美国国务卿迈克·蓬佩奥在签字仪式上敦促塔利班：“遵守你们的诺言，与‘基地’组织一刀两断，继续打击‘伊斯兰国’。”他说，这份协议是“一次真正的考验”，美方将依据塔利班的实际行动决定撤军速度。

美国国防部长马克·埃斯珀在阿富汗首都喀布尔说：“如果塔利班遵守协议……（美方）将依据形势开始减少驻军。”他警告，如果塔利班食言，美国将“毫不犹豫地”废除协议。

美国与塔利班2018年10月开始在多哈谈判，去年9月一度接近达成协议，但遭美国总统唐纳德·特朗普叫停，理由是塔利班袭击致死美军士兵。谈判去年12月恢复。

美国与塔利班谈判过程中，阿富汗政府遭“晾”在一边。塔利班认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。

美国与塔利班签署协议前，埃斯珀与北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格抵达阿富汗，会晤总统阿什拉夫·加尼。媒体和分析师认为，埃斯珀和斯托尔滕贝格此行旨在安抚阿富汗政府。

美国与塔利班的协议为阿富汗内部和解对话开启道路。然而，美联社分析，内部对话可能比美国与塔利班之间的谈判更艰难和复杂。

路透社援引美国智库兰德公司分析师贾森·坎贝尔的话报道，阿富汗“如果想获得持久和平，必须由阿富汗人自己解决问题”。

埃斯珀同样承认，美国与塔利班的协议“只是开始”。“前方的道路不平坦，”他说，“阿富汗取得持久和平需要各方的耐心和妥协。”

特朗普先前承诺，将结束美国在海外“无止境的战争”。美联社报道，与塔利班签署撤军协议对今年寻求连任的特朗普而言是加分项。

报道援引两名消息人士的话披露，蓬佩奥本周在美国驻外使节会议上说，他前往卡塔尔出席协议签署仪式的唯一原因是特朗普坚持要求他去。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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