西甲联盟举办支持中国抗击疫情活动

人民网马德里3月1日电 （记者姜波）当地时间3月1日上午，西甲联盟在马德里举办招待会，邀请正在西班牙进行季前训练的武汉卓尔足球队参加并与其共同声援中国抗击新冠肺炎疫情。中国驻西班牙使馆临时代办姚飞、西甲联盟相关部门负责人和武汉卓尔足球队全体队员出席了当天的活动。

姚飞在致辞中表示，当前，新型冠状病毒在全球肆虐，武汉是本次疫情最严重的地区。中国为防控疫情采取了前所未有的措施，为减少病毒向其他国家蔓延作出了卓越贡献和巨大牺牲，得到国际社会高度评价。西班牙举国上下对中国抗击疫情给予宝贵支持，西甲联盟和武汉卓尔足球队共同举办声援中国的活动，是中西友谊的见证，给中国人民鼓舞与力量。祝贺武汉卓尔足球队成功保持全队零感染并顺利完成在西集训。希望中西两国继续深化在足球领域的合作，相信世界各国人民并肩战斗，一定能早日战胜疫情。

西甲联盟主席哈维尔·特巴斯通过视频向中国人民表示慰问和支持。联盟全球发展总监奥斯卡·梅奥表示，虽然两国相隔万里，但两国人民心意相通。西甲联盟将向中国捐赠5吨医用消毒液，以表达对中国人民的支持。

武汉卓尔足球队西班牙籍主教练冈萨雷斯和队长姚翰林表示，感谢中国驻西班牙大使馆和西甲联盟对球队的关心和支持。中国疫情发展牵动着每个教练和队员的心，他们十分惦记身在武汉的亲朋好友，每天都通过视频问候家人。作为专业足球运动员，他们将努力训练，盼望早日回到武汉，为家乡球迷献上精彩的比赛。希望中国人民早日战胜疫情。

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