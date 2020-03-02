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澳媒体揭澳大利亚战略政策研究所为何诋毁中国

2020年03月02日08:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉3月2日电（记者 陈效卫）在澳大利亚一些政客和媒体近年来炒作中国话题的浪潮中，一家智库的出镜率奇高：澳大利亚战略政策研究所（ASPI）。其研究报告和学者观点经常被拿来引用，但其偏颇立场也遭到许多有识之士的批评。澳大利亚《金融评论报》近日发表的一篇文章，从该智库的资金来源构成，揭开了其反华立场的根源。

战略政策研究所背后的“金主”

澳大利亚经济专栏作家米里亚姆·罗宾近日在澳《金融评论报》发表了题为《澳大利亚“中国观”转变背后的智库》的文章，起底澳大利亚知名智库——战略政策研究所近年来诋毁中国的种种论调，称其目的就是为金主发声。

据报道，战略政策研究所成立于2001年7月。曾担任首任所长的澳大利亚国立大学教授休·怀特坦言，该所最重要的预算是霍华德政府通过国防部的资助，每年400万澳元（1澳元约合4.6元人民币），补助协议2022-2023财年到期。

文章称，战略政策研究所总会得到授权，获取其他途径的资助。因此，在本财年国防部资助只占其900万美元总预算的43%。该所最新年度报告列出了其他三类金主。第一类是国防部承包商，如洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼、泰利斯和雷神等著名公司。第二类是技术公司，如微软、谷歌、澳大利亚电信和甲骨文等。第三部分是来自外国或地区政府的捐献，其中很多是中国的战略竞争对手。具有讽刺意义的是，澳大利亚政府的“外国影响透明计划”，本用于监视中国政府在澳大利亚的影响，却“捕获”了战略政策研究所更多的最新金主，包括北约、美国国务院以及英国外交与英联邦事务部等。

战略政策研究所为国防部等发声

文章称，不断增长的资助，使得战略政策研究得以启动一系列新项目，越来越关注中国。该智库的“研究成果”包括《全球采花，中国酿蜜：中国军方与外国大学的合作》《“绘制”中国新疆的教培中心》等报道，这些都曾被西方媒体大肆报道。值得注意的是，该智库的一个中国项目负责人亚历克斯·乔斯克，还是澳九号新闻台关于“中国高级间谍王立强潜逃澳大利亚”的撰稿人，而王立强之后被证明只是个骗子。

战略政策研究所这种“拿人手短”的情况，该所执行所长彼得·詹宁斯也曾直言不讳：过去5年，这个以堪培拉为基地的智库掌控了澳大利亚公众对“中国崛起的理解”。它在国会有很多铁杆粉丝，国会提出的很多问题都可追溯到该研究所，如中国在澳大利亚大学的军事介入，新疆维吾尔族“再教育营”的扩散等。

事实上，战略政策研究所为了所谓的金主的利益，不惜歇斯底里地煽动反华，也招致各行各业人士的声讨：前驻华大使芮捷锐将其视为“澳大利亚‘中国威胁论’的总设计师”；前新州州长鲍勃·卡尔控告其抛出了“片面、亲美的世界观”；资深编辑托尼·沃克抨击其“反乌托邦世界观，几乎没有将中国视为潜在合作者留下余地”；前澳航首席执行官约翰·梅纳杜更认定其“缺少诚实，让澳大利亚蒙羞”。

有学者指出，澳大利亚对中国存在着一种根深蒂固的“鹰派”文化，具体表现是：很多人无需鼓动，就相信中国及其人民最坏的一面。以战略政策研究所为代表的智库对澳中经济、旅游、教育合作视而不见，为了金主不惜丑化甚至妖魔化中国，从而加深了澳民众的仇外心理，恶化了澳中关系。

(责编：于洋、刘洁妍)
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