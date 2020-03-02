和平心愿不能违背（环球走笔）

“和平是大势所趋，我们对和平的信念一刻也没有动摇过。”“只有当一切应得到的权利公正合理地得到解决时才可能有和平。”这是埃及前总统穆巴拉克的名言。

斯人已逝，但其笃信和平、追求和平的人生轨迹，依然为世人铭记。埃及媒体称他为“和平调停人”。阿拉伯国家联盟发表声明指出：“穆巴拉克以真诚、奉献和爱国主义精神，为埃及和中东地区和平与发展作出了积极努力。”以色列总理内塔尼亚胡表示：“穆巴拉克对于和平的坚守，令人印象深刻。”

“穆巴拉克为推动巴以和平，支持阿盟解决地区冲突发挥了重要作用。”联合国秘书长古特雷斯作出的评价足以打开人们记忆的闸门。人们的确没有忘记，穆巴拉克1981年担任埃及总统后即宣布，“要继续在戴维营协议的基础上推进中东和平进程”。随着中东和谈的曲折发展，埃及作为中东地区的政治和经济大国，在和谈中所起的作用越来越明显。巴以1994年5月在开罗签署加沙—杰里科自治原则宣言的执行协议，穆巴拉克主持签字仪式。1996年3月，在中东和平进程面临极端主义严重威胁之际，埃及在沙姆沙伊赫举办“和平缔造者国际首脑会议”，重申对中东和平进程的坚决支持。美国一家媒体上世纪90年代曾这样写道：“要记住，没有埃及的参与以及对和平的支持，中东和平进程就不会发展到这一步。”

埃及《金字塔报》网站近日发表评论文章指出：“单靠军事力量无法实现冲突中任何一方的目标。军事上的胜利有时候甚至会适得其反。”言下之意，政治手段才是化解冲突的根本之道。以历史的眼光看，中东和平进程有“快进”也有“缓行”，有“停滞”也有“逆动”，但和平与发展始终是人心所向。人们说，穆巴拉克这样的“和平调停人”的作用必不可少。

遗憾的是，中东和平进程近来有偏离正确轨道的风险。美国公布所谓推动解决巴以问题的“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上忽视巴勒斯坦的关切，遭到普遍反对。随之而来的是，加沙地带冲突对抗不断，有关方面暴力行为和煽动性言论频发，定居点建设和拆除巴勒斯坦人房屋的行动仍在继续，巴勒斯坦被占领土人道主义危机深重。50位欧洲国家前政要近日发表联名信，谴责“中东和平新计划”，呼吁通过平等对话和谈判达成协议，维护基于规则的国际秩序。

为什么今天的人们念念不忘穆巴拉克的“和平调停人”作用？这是值得思考的问题。没有公平正义，就不可能维护和平。历史一再证明，中东地区人民的和平心愿，不可违背。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 16 版）

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