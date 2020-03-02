俄罗斯强化反恐显成效

俄罗斯总统普京近日在俄联邦安全局会议上表示，去年俄相关部门成功挫败了57起具有恐怖主义倾向的犯罪图谋，涉恐犯罪数量从2018年的9起减少到2019年的4起。普京积极评价了俄联邦安全局的工作，指出反恐仍是该部门的优先任务。

普京表示，信息协作有助于提高全球反恐行动的有效性。2019年底，俄联邦安全局曾在美国情报信息的帮助下，成功挫败新年期间针对圣彼得堡公共场所的恐怖袭击。

2006年，俄罗斯成立由多部门组成的国家反恐委员会，构成覆盖全国的反恐网络。最近，在莫斯科召开的国家反恐委员会会议上，联邦安全局局长、国家反恐委员会主席博尔特尼科夫表示，俄各级机构正在落实各项管控措施，保障社会各领域的安全，应对恐怖主义威胁。

调查显示，互联网是恐怖组织在俄罗斯招募成员的主要途径之一，12岁至17岁的青少年是恐怖组织激进思想的重点宣传对象。2018年以来，俄联邦安全局在全球网络中调查了近150个网络社区，涉及用户约5万人。据联邦安全局公共事务联络中心消息称，他们成功阻止了260多起激进思想宣传活动，并对7000多名受到激进思想影响的青少年采取了预防措施，效果显著。

通过匿名电话、邮件发送的虚假炸弹威胁给俄安全部门造成严重困扰。犯罪嫌疑人通常使用国外的邮件服务器、网络匿名电话，大肆发送虚假炸弹警报。2019年底，莫斯科、圣彼得堡等大城市发生多起虚假“炸弹报警”事件，机场、火车站等各类公共场所正常运行受阻。俄新社称，1月22日，莫斯科地区所有的火车站、30多个地铁站以及一些著名景点都收到了虚假威胁信息。

为防止虚假威胁信息蔓延，俄罗斯总检察院和联邦通信、信息技术和大众传媒监督局在俄境内对虚假威胁信息采取了技术屏蔽措施。俄联邦委员会国防与安全委员会委员克林采维奇提议，加大对此类行为的处罚力度，将最高刑罚由目前的5年监禁提高至8年。

（本报莫斯科3月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 16 版）

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