华清园里的外籍志愿服务队

“下午好，我是社区民警闫昕卓，现有些事项告知您……”正在用英文打电话的是北京华清嘉园社区警务队副队长、华清园社区党委副书记闫昕卓。他在向居住在小区的一位加拿大居民告知疫情相关情况，询问对方的身体状况以及是否需要帮助。疫情期间，闫昕卓又多了一个新身份——华清园社区外籍志愿服务队队员。

华清园社区毗邻清华、北大、北语等多所知名高校，有外籍居民约200人，近期在京和返京的有67人，分别来自美国、加拿大、韩国、德国、法国等20多个国家和地区。疫情防控期间，外籍人士的疫情防控沟通和服务成为华清园社区的工作难点重点。此时，一支特殊的志愿服务队应运而生。这支十余人的志愿服务队伍由社区民警、社区工作者、街道下沉人员、双报到的在职党员和社区居民等组成。虽然身份不同，但他们都能讲一口流利的外语，语种涵盖英语、韩语、日语、俄语、德语等。

华清园社区党委书记、居委会主任王利丽是志愿服务队的一名日语翻译志愿者。除了繁重的疫情防控和值守任务，她还承担了为本社区日本籍居民服务的任务，耐心地讲解回京登记流程、居家观察要求和社区物业服务。“新冠肺炎疫情就像是对国际化社区的一次大考，不仅考验着社区的治理能力，也考验着居委会干部的外语沟通、应变和服务能力。”王利丽说。

为了服务好外籍人员，华清园社区为外籍人员点对点办理了特制的中英双语出入证，无需个人填写信息，直接从公安网上导出并附上个人照片，由个人来警务站领取或由警务人员送证上门，减少了交叉感染的风险。社区也提前联系了华清园社区89套涉外出租房屋的中介，了解外籍人员返京意愿，在他们返京之前做好宣传和告知工作，避免出现抵京后进不了小区的被动情况。华清园社区人员信息统计表也是中英双语，对每位外籍居民的姓名、住址、证件、联系方式、同住人员人数、抵京日期和交通方式等详细信息都进行了统计。同时，华清园社区还制作和发放了中英、中韩双语告知书和印有中英日韩法西俄7种语言的温馨提示，方便外籍居民更快捷、全面了解新冠肺炎疫情的相关知识和防控要求。

近日，随着一些国家新冠肺炎疫情的扩散，北京全面加强入境健康管理。对于需要居家隔离的外籍人员，志愿服务队的志愿者每天都会一一电话联系，跟踪居家隔离人员身体情况和生活需要，楼宇管家会根据志愿者沟通的情况，为这些居家隔离的外籍人员提供送快递、倒垃圾和帮忙采购生活必需品等服务。针对语言沟通有障碍、无法自己购买防疫物品的外籍居民，居委会还会提供必要的口罩、手套和84消毒液等防护用品。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 16 版）

(责编：曹昆)