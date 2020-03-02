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日前在迪拜落幕的中东轨道交通展上，参展的中国企业展示了“复兴号”动车组、城际地铁等轨道交通产品以及智能轨道技术，成为展会一大亮点。许多参展商表示，愿意在包括轨道交通在内许多领域与中国进一步开展合作，对中国经济发展前景充满信心。

为期两天的2020年中东轨道交通展日前在阿联酋迪拜举行。中东轨道交通展每年举办一次，是辐射中东、北非、中亚、南亚国家和地区重要的轨道类展会，今年吸引了来自中国、美国、德国等20多个国家和地区的300多家企业参展。

中国中车等十余家中国企业带来了“复兴号”动车组、城际地铁、单轨和货车等先进的轨道交通产品和相关轨道技术，备受关注。前来咨询洽谈的外国客商纷纷表示，疫情是暂时的，他们不会改变对中国和中国市场的信心。

“中国企业有能力践诺履约”

在展会现场，一组全身绿色的“智轨列车”展示吸引了大量目光。列车长达数十米，设计感十足，外形似有轨电车。“竟然可以不依赖传统钢轨道在马路上平稳行使、灵活转弯。”埃及交通部的参会代表在了解后发出感叹。

据介绍，这是中国中车股份有限公司旗下的智能轨道快运系统，这两天成为被“围观”询问最多的产品。“智轨列车”将轨道交通系统与公共交通系统的优点相结合，大大节省了项目的建设周期，投资小、调度灵活等优势突出。据了解，“智轨列车”看似无轨，实则有“轨”，采用的是自主研发的“虚拟轨道跟随控制”技术，能够精准控制列车行驶在既定“虚拟轨迹”上，实现智能运行。

在中车及其旗下子公司的联合展台前，一块巨大的绿色展板格外醒目，上面用英文写着“我们的车辆如期驶向海外”。这是为新冠肺炎疫情特别设计的主题展示区，介绍中国为防控疫情所做的努力，以及中车近期向国外合作方按时交付订单的详细情况。“疫情不会中断合作，中车目前海外履约基本没有受到疫情影响。”中车联合展台负责人、中车长江车辆有限公司阿布扎比分公司总经理郭海豹说，“中国企业有能力践诺履约，也有保障海外订单及时复工的信心。”

中车共有数十家境外企业和机构，目前均已正常投入运营。“中车出口尼日利亚阿布贾内燃动车组、安哥拉内燃动车组、澳大利亚煤炭漏斗车等6个海外项目均已装船发运，出口捷克动车组、以色列城铁车、墨西哥蒙特雷轻轨项目等30多个出口车项目，已陆续恢复生产。”

郭海豹表示，疫情期间，原本担心近期在当地的一个铁路货车项目投标和会议受到影响，没想到业主方阿联酋联邦铁路公司给予了充分的理解。一些回国休假的同事不能按时返回阿联酋，阿方不仅通过视频同身在国内的同事召开了项目说明会议，并且做出推迟项目截标时间的决定，“这让我们非常感动”。几家与中车有良好合作关系的外国公司代表也表示，他们对中车产品质量和信誉十分满意，“疫情无法阻挡我们的合作”。

“期待在轨道交通展开更紧密合作”

眼下，中东北非地区正在掀起铁路建设热潮。据估算，中东和北非各国的铁路和城市轨道交通建设投资合计超过3000亿美元。“在轨道交通领域，中国企业有较强竞争力，推出了不少技术先进的产品。”埃及交通部长顾问阿卜杜勒瓦哈布·厄尼米对本报记者说，“我们与中国企业的合作空间巨大，期待在轨道交通展开更紧密合作。”

“当前中东多个国家都有兴建轨道交通的计划，我们需要引进更多来自中国的先进轨道技术，双方合作潜力巨大。”来自阿联酋当地一家国际贸易公司的奥萨马表示，中国铁路运营里程全球最长，也拥有先进的自主研发技术。“中国和中东国家的轨道合作建设将带动相关行业发展，也将为我们的贸易业务带来利好。”

在河南林州市公务铁路器材制造有限公司的展台前，负责人王增玉正向参观者介绍公司生产的铁路器材配件。“许多观展者都对中国表示了支持和信任。”王增玉说。一名来该公司展台参观的客户说：“疫情让世界更加深刻地认识到，全球贸易和制造业等各方面都缺少不了中国的积极参与。”

“我们不会改变对中国市场的信心”

“疫情对我们与中国的经贸往来造成一定影响，但疫情是暂时的，我们不会改变对中国市场的信心。”瑞典特瑞堡应用技术公司销售经理伊文·哈密尔顿表示，他一直通过邮件、视频电话等方式同在中国的同事和合作伙伴保持联系，相关业务从未中断。“相信中国很快将战胜疫情，我们始终看好与中国的合作前景。”

“中国政府在防控疫情方面采取了及时和有效的措施，展现出高度负责任的态度。”前来参展的美国安斯德铁路公司副总裁兼国际业务总经理马柯斯表示，与中国企业长期开展的友好合作不会因为疫情中止，目前中国已经在确保安全的前提下逐步有序恢复生产，“从长远来看，中国经济将继续保持活力”。

希尔是株洲时代新材料科技股份有限公司的外籍员工，负责中东和非洲区域的商务拓展。“这两天，我们都很忙碌，依然有许多客户前来咨询洽谈，寻找合作机会。我相信中国一定能够战胜疫情。”

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 16 版）

(责编：曹昆)