“中方用行动为我们注入了信心”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，由中国企业承建的玻利维亚帕拉佩蒂新桥贯通、斯里兰卡南部高速公路延长线通车，由中国提供优惠贷款支持建设的柬埔寨58号公路通车，中欧班列运力逐渐回升……本报记者在采访中了解到，许多参与共建“一带一路”的中国企业克服疫情影响等不利因素，保障项目正常施工，共建“一带一路”平稳有序推进，赢得当地各界肯定。

“在确保安全的情况下，保证项目正常施工，这体现了中国企业的担当”

在柬埔寨暹粒排水改建项目工地现场，28岁的陈桑紧张地做着笔记。作为现场材料登记员，每天进出材料成百上千种，需要心比针细。“新冠肺炎疫情暴发后，柬埔寨有些企业停工，但我们的项目没停工。”中国企业的防护措施让陈桑感到安心，“公司给每个人发放了口罩和防护用具，对我们进行了安全防护教育。我相信我们能战胜这次疫情。”

“在确保安全的情况下，保证项目正常施工，这体现了中国企业的担当。”项目政府关系主管陈玲玲说，公司除了每天定时在办公区消毒、给每个工人发放防护用品、要求员工戴口罩和勤洗手外，还进行防疫知识安全教育，让每个员工都清楚了解注意事项。“我相信中国能战胜此次疫情，中方用行动为我们注入了信心。”

暹粒因世界著名景点吴哥窟坐落于此而闻名。暹粒市交通厅官员梅何普介绍，市政管道年久失修，工厂和居民把污水直接排入河流或周边池塘，造成河流与地下水严重污染。环境不断恶化，也影响到旅游业发展。2018年11月，暹粒排水改建项目开工。因施工管道埋深8米，并需穿越市中心，管道铺设采用了对周边环境影响最小的非开挖顶管技术。北京城建集团柬埔寨暹粒排水改建项目总经理齐飞介绍说，顶管技术在柬埔寨尚属首次应用，因此这一项目自一开始就受到业主高度重视，多次组织团队参观学习。

新冠肺炎疫情给施工带来了很大挑战，春节前回中国休假的部分工人无法按时返工、自中国国内采购的部分物资运输受阻等。项目部采取相应对策，紧急招聘当地工人培训，在柬埔寨寻找短缺物资的替代品，尽量将疫情影响降到最低。此外，公司与当地防疫部门密切配合，采购防疫物资分发给在岗员工，对自中国返回的员工严格执行14天隔离措施等。

“中企在施工过程中克服了很多困难，为暹粒的基础设施建设作出了重要贡献。”梅何普也是暹粒排水改建项目业主负责人，他说：“根据合同，疫情期间施工单位可以停工并向业主方进行相应索赔。但鉴于项目对暹粒污水治理的重要性与紧迫性，中方决定继续施工，并承诺在原合同工期的基础上提前交付。”更让梅何普感动的是，中国企业对工人一视同仁，统一进行防护教育并发放防护用品，同时带动当地政府部门加强对疫情的防控。

“中企最大限度减少疫情对项目带来的不利影响”

2月23日，斯里兰卡南部高速公路延长线通车仪式在斯里兰卡帕拉图瓦镇举行，斯总统戈塔巴雅等出席通车仪式。

南部高速公路延长线全长96公里，连接首都科伦坡、马特拉市、高勒市和汉班托塔市，将斯里兰卡两大港口和两大机场之间的车程从原来的四五个小时缩短到两小时，极大促进了斯里兰卡全国交通骨干网络和物流与旅游的发展。

得知疫情发生，中国建筑斯里兰卡分公司行政助理乌达亚起初有些担心：“工程到了最后收尾的紧要关头，会不会受影响？”公司迅速出台的应对举措让乌达亚悬着的心放了下来——项目现场公告栏里，迅速张贴出关于病毒和防护的知识；对办公区、办公车辆消毒；要求员工佩戴口罩，返程人员单独隔离，每天两次测量员工体温；要求员工勤洗手、避免去公共场合；来访人员洗手消毒、检测体温、佩戴口罩后才能进入办公区……

项目环境工程师加纳说：“我们的工作没受到影响。中国企业还积极配合斯里兰卡公共卫生部门工作，联系卫生防疫人员到项目现场普及疫情防控知识，收集当地可收诊疑似感染者的医院信息等。这些防疫措施消除了大家的疑虑，确保了项目施工进程。”

“中企最大限度减少疫情对项目带来的不利影响，体现了担当精神和强大动员能力，确保了公路如期顺利通车。”斯公路发展局官员、南部高速公路延长线项目业主代表坎达姆比表示。

“中国吸引投资的能力不会受到疫情制约”

2月10日，装载着86个标准集装箱的“义新欧”中欧班列，从浙江义乌西站出发，驶向白俄罗斯明斯克。3天后，满载82个标箱出口货物的“义新欧”中亚班列从浙江金华南站启程，前往吉尔吉斯斯坦。至此，因疫情推迟的“义新欧”班列节后正式复工。

2月12日，85台沃尔沃XC60汽车整齐停放到成都国际铁路港的监管堆场中，不久后，这些汽车将搭乘中欧班列（成都）出口俄罗斯。今年以来，一些制造类、电子类适公适空运输的货物，逐渐将目光转移到铁路运输。截至2月24日，中欧班列（成都）今年以来的开行量较去年同期增长80%，运送货物超14万吨。

2月16日，春节后的首发去程班列从郑州发出，标志着中欧班列（郑州）开始恢复常态化开行。“首发去程班列开行后，接到的订单猛增，3月初的预订已爆仓。公司决定持续加密开行频率。”郑州国际陆港开发建设有限公司总经理赵文明说。

疫情防控期间，中欧班列（重庆）、西部陆海新通道不间断稳定运行，持续发挥物流大通道作用，其中欧洲—重庆—国内其他省市的点对点专线，已运输民生物资600余吨。

为促进中欧班列发展，中国海关总署日前出台十条举措，以深化沿线各国经贸往来。

共建“一带一路”一个个项目的顺利推进、中欧班列的运力回升，无一不证明着共建“一带一路”沿线国家和地区对中国经济发展前景的信任。“中国作为全球价值链中的关键一环，已经更加融入全球经济。”国际商会秘书长约翰·丹顿认为，“疫情结束后，中国经济和全球经济将迎来复苏。从长远来看，中国吸引投资的能力不会受到疫情制约。”

（本报曼谷、北京3月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）

(责编：曹昆)