中国向世界传递战“疫”必胜信心（环球热点）

2月14日，辽宁省第二批对口支援湖北襄阳医疗队队员在机场准备出发。

新华社记者 龙 雷摄

新冠肺炎疫情发生以来，中国怎么应对、应对效果如何，国际社会时刻关注。这是一次危机，也是一次大考。但中国没有掉链子。

“当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复。”2月26日，中共中央总书记习近平在中共中央政治局常委会会议上肯定了中国战“疫”的阶段性战果。同时，针对当前依然复杂严峻的疫情形势，他强调：“加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧”“确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战”。

疫情不分国界，人类命运与共。外媒关注到，疫情发生后，习近平多次主持召开会议，就战“疫”发表重要讲话，传递出“不获全胜决不轻言成功”的决心和信心。

“不获全胜决不轻言成功”

2月23日，习近平在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表讲话，引发外媒聚焦。

中国约17万名政府官员参与这次电视电话会议。新加坡《联合早报》网站报道称，习近平指出，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作”“不获全胜决不轻言成功。

西班牙《先锋报》网站报道称，习近平表示，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、在磨难中奋起。

“习近平主席的重要讲话让整个中国社会都感受到了中共中央带领全国人民战胜疫情的决心。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示。

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔表示：“习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国对待疫情的态度和采取的举措令人敬佩，展示了负责任大国的担当。有中国共产党的正确领导，有中国特色社会主义这一优越制度作为保障，中国一定能战胜疫情，赢得这场疫情防控阻击战的胜利。”

疫情发生以来，习近平主席多次发布战“疫”动员令，精心部署，鼓舞士气。中国积极有效的疫情防控战，为世界赢得了更多主动。

“中国的管控措施为其他国家提供了喘息之机。”《新西兰先驱报》刊文称，中国大规模限制交通、挨家挨户检查、设置大型隔离病房以及管控城市等措施，为全世界准备应对疫情扩散争取了宝贵时间。

老挝外交部长沙伦赛·贡玛西指出，在习近平主席的领导下，中国政府凝聚各方力量，从中央到地方采取了及时、果断、有力的防控措施，有效遏制了疫情蔓延势头。中国政府采取的防控措施，不仅维护了中国人民的生命安全和身体健康，也维护了世界人民的生命安全和身体健康。

“复工复产给世界吃下‘定心丸’”

一手抓防疫，一手抓生产。俄罗斯卫星通讯社报道称，习近平表示，新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。“越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。

国际社会认为，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展，给中国人民和国际社会吃下“定心丸”。

路透社报道称，习近平就有序复工复产提出8点要求，强调“落实分区分级精准复工复产”。

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比为中国分区分级精准复工复产的决定点赞，认为这将最大限度降低疫情对经济社会的影响，有助于促进中国经济稳定增长、保障人民生活以及中国对外经贸合作的连续性，同时也对确保全球价值链正常运转、国际市场稳定有重要意义。

巴西中国商贸文化发展合作协会理事罗尼·林斯表示，中国政府在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区复工复产，有序恢复生产生活秩序，加大政策调节力度，充分释放中国发展的巨大潜力和强大动能。“我们相信，中国有能力完成2020年的经济社会发展目标任务。”

多米尼加中国问题专家爱德华多·克林格撰文指出，中国经济的韧性是其他国家不可比拟的。面对疫情挑战，中国采取的举措恰恰展示了其他国家并不具备的经济实力、建设能力和创造力。

“国际社会在这次抗击疫情过程中看到了中国的强大力量，继续看好中国的发展。”墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由认为，以数字经济为代表的新经济，已经成为中国高质量发展的新动能之一。“中国拥有完备的工业体系和巨大市场，经济韧性强，我对中国经济前景十分乐观。”

“感谢中方及时分享信息和做法”

中国抗疫斗争也受到越来越多国际舆论的支持。国际权威医学期刊《柳叶刀》日前刊登了由9个国家的27位著名科学家联署的一份声明。声明称，中国有关此次新冠肺炎疫情数据的披露和共享是“快速、开放和透明的”。

2月26日召开的中共中央政治局常委会会议指出，要继续同世界卫生组织紧密合作，同相关国家密切沟通，分享防疫经验，协调防控措施，加强对外宣介和公共外交，共同维护地区和世界公共卫生安全。

马来西亚病毒学家林世杰表示，正是由于中方第一时间分享新冠病毒的基因序列，全世界的科学家才能迅速开展相关研究，并进行特效药和疫苗的开发，努力在这场疫情防控阻击战中占据主动。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心主任唐隆功·吴森提兰谷认为，面对疫情，中国政府与世卫组织以及其他国家加强沟通、密切合作，以其担当诠释了人类命运共同体理念，为维护全球公共卫生安全作出了突出贡献。

尼日利亚卫生部部长埃哈尼尔表示，感谢中方及时分享疫情防控信息和成功做法，尼方将积极借鉴中国疫情防控与诊疗经验，继续按照世卫组织指导原则科学理性应对疫情。

“国际社会应与中国共度时艰。”新加坡《联合早报》以此为题刊发社论称，为防控疫情，中国已采取高度严谨、世界从未见过的抗疫行动。新加坡以及区域国家应与中国共度时艰，才能早日打赢这场无边界的抗疫战争。

“不同国家团结在一起，世界就会变得更强大，才能汇聚集体的力量和资源抗击疫情，构建一个更安全、健康和繁荣的世界”。美国《国会山报》发表评论称，如果要防止其全面演变成一场全球流行病，全球协同一致应对势在必行。

(责编：曹昆)