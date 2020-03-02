这份《人民日报海外版》，使馆已收藏32年

乌拉圭驻华大使馆珍藏的1988年2月4日《人民日报海外版》。

乌拉圭驻华大使馆供图

作为传播中华优秀文化、宣介中国发展变化的重要平台，《人民日报海外版》是许多驻华大使馆订阅的必读报刊。当“我在中国当大使”栏目组走进乌拉圭驻华大使馆，赫然入目的便是被精心装裱、悬挂于玄关处的《人民日报海外版》。

微微泛黄的报纸，看得出已有年头。乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯特意说明：“这份报纸记录了乌拉圭与中国正式建立外交关系的时刻，所以我们把它作为历史资料长期保存。”

仔细一看，日期是“1988年2月4日，星期四”，中乌两国建交正是1988年2月3日。只见当天《人民日报海外版》头版刊发了消息《中国乌拉圭建立外交关系联合公报昨日在纽约签署》和社论《祝贺我国同乌拉圭建交》，并附有乌拉圭地图。

这份使馆已收藏32年的报纸，是两国关系里程碑的历史见证。在评价中乌建交的意义时，社论指出：“这是两国关系中的一件大事，符合两国人民的共同利益和愿望”“中、乌建交标志着两国关系开始了一个新阶段，有利于全面推动两国友好关系的发展”……这些判断，在32年的光阴流转中化作生动的现实。

建交时中乌关系“系于一毛（羊毛）”，如今双边经贸合作已从建交初期单一的羊毛贸易扩展到牛肉、大豆、纸浆等多种商品贸易和投资合作等领域。自2012年以来，中国保持乌拉圭最大贸易伙伴和最大出口市场地位。2016年，随着中乌建立战略伙伴关系，双边关系步入历史最好时期。当前，在共建“一带一路”倡议框架下，双方正在贸易、农业、基础设施、文化、体育等领域开展更加广泛深入的合作……32年来，中乌务实合作为两国人民带来了实实在在的好处，已成为不同规模、不同国情国家间友好合作的典范。

使馆已收藏32年的这份《人民日报海外版》，还将继续被珍存下去。它既是对历史的忠实记录，也承载着对中乌两国关系发展更大的期许。

(责编：曹昆)