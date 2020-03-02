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“长城爬100次也不会厌烦”（我在中国当大使）

——访乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯

海外网  毛  莉  张六陆

2020年03月02日04:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯近照。
　　海外网 付勇超摄

　　探戈故乡、足球天堂、“南美瑞士”、钻石之国……位于南美洲东南部的乌拉圭，是世界上距离中国最遥远的国家之一，但和中国有妙不可言的缘分。

　　“乌拉圭有不少华人，乌拉圭人日常生活中也有很多中国文化元素，我们知道中国十二生肖。我本人从大学开始就对中国文化产生浓厚兴趣，中文发音像音乐，中国书法是艺术。”乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯近日接受人民日报海外网专访时，娓娓道来乌拉圭人的中国情缘。

　　

　　“我还没尝遍所有中国菜”

　　从乌拉圭首都蒙得维的亚到北京的航班大都需要两次以上转机，行程总时长超过30个小时。这样一条跋山涉水的旅途，卢格里斯怀着对中国的好奇和兴趣，在来华履职前就已经走了不下10遍。而在华工作生活4年后，卢格里斯依然保持着对中国的新鲜感。

　　“乌拉圭国土面积较小，而中国是有着大洲一般面积的国家。”卢格里斯说，“当东北气温零下20摄氏度时，海南却艳阳高照。这对中国人来说可能习以为常，但对外国人来说却很新鲜，让我们看到了中国的广袤和美丽。”

　　在北京，长城是卢格里斯“爬100次也不会厌烦的地方”；在内蒙古，草原文化让他产生强烈亲近感，因为“乌拉圭也是牛仔之乡”；在武当山，他从太极拳中体悟道教文化带来的平静与安宁……卢格里斯说，在中国充实而新鲜的体验，让他感觉4年时间过得很快。卢格里斯幽默地提到一件“憾事”：“我还没有尝遍所有中国菜，不过中国美食太多了，这恐怕是不可能的任务。”

　　他这样总结4年来的驻华见闻：“一个外国人，如果在中国待了一周，可能会想写一本关于中国的书；待了一个月，可能想写一篇文章；待了一年后，反而无从下笔了，因为他无法写尽中国的复杂多样。每个国家都有自己的独特性，但绵延数千年的文明让中华文化的一体多样性格外突出。”

　　“乌拉圭人学中文热情高”

　　卢格里斯对中国文化的兴趣，也是中国文化热在乌拉圭升温的折射。近年来随着中乌全方位合作的加深，两国人民不断走近。

　　卢格里斯说，中国传统文化中的“和合”思想与“自然乌拉圭”理念十分相近，乌拉圭人也爱喝茶（马黛茶）……这些文化的相通之处，让乌拉圭人对中国文化产生了亲近感。中国已连续多年保持乌拉圭第一大贸易伙伴和最大出口市场地位，密切的经贸合作也带动了人文交流的加深，“越来越多乌拉圭人对中国文化感兴趣”。

　　中国文化热在乌拉圭升温的一个显著标志是，学习中文的乌拉圭人越来越多。“我学了6门语言，中文是最难的。”卢格里斯说，尽管中文很难，但没有阻挡乌拉圭人学习中文的热情。孔子学院在乌拉圭非常受欢迎，乌拉圭最好的大学设有孔子学院，不少高中也开设中文课程，而且一直有声音呼吁在乌拉圭设立更多孔子学院，“因为乌拉圭人学习中文的需求很大”。

　　越来越多乌拉圭人喜欢上中国文化的同时，中国人对乌拉圭文化的了解也在不断加深。足球是乌拉圭的一大国际名片，也是中国人了解乌拉圭文化的一扇窗口，乌拉圭球星雷科巴就因“中国男孩”的昵称，在中国拥有不少球迷。近年来，两国在足球领域的交流合作加速发展。“目前唐山已经开设了乌拉圭国际足球学校，我们也把乌拉圭足球教练带到四川、重庆、甘肃等地。”卢格里斯表示，乌拉圭足球发展的关键是重视青少年训练，有不少中国青少年到乌拉圭接受训练。

　　“乌拉圭在足球领域很强，但中国许多体育项目都很出色，我们也要向中国学习。”卢格里斯十分重视两国在体育领域的合作，他说有很多乌拉圭运动员来中国训练。“这些运动员是真正的‘大使’，他们不仅在训练中提高竞技水平，也体验到和中国运动员一起训练的快乐。”

　　“电动出租车大多从中国进口”

　　谈到未来对乌中关系的期待时，卢格里斯首先分享了这样一个细节：“在乌拉圭南部的圣何塞省，中国人走在大街上，会听到很多当地人热情地用中文‘你好’打招呼。”原来，有一家中国车企在圣何塞投资建厂，不仅让中国汽车品牌在当地家喻户晓，也为当地就业和培养专业技术人才作出了贡献。

　　卢格里斯认为，中国车企投资圣何塞是乌中共建“一带一路”框架下的生动合作案例。“乌拉圭是首个同中国签署共建‘一带一路’合作谅解备忘录的南方共同市场国家。‘一带一路’倡议对乌拉圭很重要！”卢格里斯表示，“世界上很少有大国会提出这样让小国参与并积极发挥作用的倡议，‘一带一路’倡议让乌拉圭有很强的参与感，乌拉圭也很高兴能够为此作贡献。”

　　卢格里斯表示，乌拉圭与很多周边国家都签署了自由贸易协定，也有设施完备的港口、机场和物流系统，乌拉圭愿发挥自身地缘优势，成为“一带一路”倡议面向南大西洋的重要节点。通过共建“一带一路”，乌中两国在贸易、投资、科技等各领域合作空间广阔。

　　卢格里斯举例说，乌拉圭农业发达，农产品优质。乌拉圭逾80%的领土都用来饲养牲畜，还建立了强制可追溯机制，是世界上唯一牛群具有100%可追溯性的国家。目前乌拉圭全国50%牛肉都销往中国，卢格里斯希望通过“一带一路”把牛奶、黄油等更多优质农产品带到中国。

　　卢格里斯表示，对中国企业来说，政府清廉度、政治稳定度、人均生活水平在南美名列前茅的乌拉圭是理想的投资目的地之一。乌拉圭数字化程度很高，是全球首个实现小学生人手一台笔记本电脑的国家，也是拉丁美洲人均软件出口量第一的国家。乌拉圭愿与中国携手共建“数字丝路”，积极与中国高科技企业开展合作。此外，清洁能源也是两国合作的重点领域，乌拉圭接近100%的电力供应来自清洁能源，下一个目标是实现汽车全面电动化。“目前乌拉圭的电动出租车大多从中国进口，希望有更多中国公司投资乌拉圭电动车领域。”

(责编：曹昆)
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