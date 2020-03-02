看“文艺范儿”大使“秧歌秀”（采访手记）

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯“秧歌秀”。

海外网 赵壹晨摄

走进乌拉圭驻华大使官邸，“我在中国当大使”栏目组立刻被一屋子摆得满满当当的艺术品吸引。

在客厅，迎面一幅红色基调的旷野小屋巨幅画作格外引人注目；墙上若干幅素描小像与矮几上的彩虹色人偶形成强烈反差；一幅不同色度的橙色几何条纹组成的拼图颇有意趣……还未见费尔南多·卢格里斯本人，我们就猜到这是位很有“文艺范儿”的大使。

当见到风度翩翩的大使时，两国在艺术领域的交流合作自然成为我们采访的切入点。卢格里斯大使一谈起艺术就打开了话匣子。“我对现代艺术很感兴趣，在北京、上海、香港看到很多中国现代艺术的精彩展览。”大使说，世界往往看到中国在经济、科技、工业等领域的发展，但事实上中国现代艺术的发展也十分值得关注。中国现代艺术从传统文化中汲取养分，又被年轻的艺术家们注入了生机活力。他举例说，水墨是中国传统艺术的重要元素，现在有很多中国艺术家把水墨元素创造性地运用于作品中。

“艺术的一个特点是具有强烈的人文性。当不同地区的艺术家合作时，能够碰撞出火花，激发人性中最好的部分。”卢格里斯告诉我们，他在华工作的一大重心就是促进双方文化艺术交流合作，拉近两国人民的心灵距离。

大使对推动两国艺术交流的重视，从乌拉圭驻华大使馆的布置便可见一斑——他为两国艺术家的作品专门开辟了展厅。在大使官邸的艺术藏品中，中国风作品更是占据了近乎“半壁江山”：写着“善”字的瓷器碎片被精心装裱，与旁边的乌拉圭画作交相辉映；中式陈列柜上摆放的各式瓷瓶、佛手雕塑、中国少数民族银饰、兵马俑艺术品等琳琅满目，让人目不暇接。

这些“宝贝”里，最引人瞩目的是摆放在沙发旁的“大头娃娃”。如果把它套在头上，腰里扎上红绸，就是典型的东北大秧歌装束。当我们感叹大使的藏品“接地气”时，没想到大使径直走上前去，二话没说把大头娃娃套在脑袋上，还玩心大起冲我们比起了“剪刀手”。这一幕被我们的镜头记录了下来，成为当期探访大使馆Vlog的“看点”。视频一发布，便引来20多万网友围观。网友纷纷表示：“大使先生是个‘中国迷’啊！”“大使很可爱！”……

(责编：曹昆)