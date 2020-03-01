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新冠病毒感染者不断增加 美华盛顿州宣布进入紧急状态

2020年03月01日14:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网洛杉矶2月29日电（记者王如君）美国西北部的华盛顿州出现美国首例新冠病毒感染者死亡病例后，华盛顿州州长杰伊·恩斯利29日宣布该州进入紧急状态。

恩斯利发表声明说，华盛顿州政府机构将使用“所有必要的资源”，应对新冠病毒爆发，在必要时将动用华盛顿州国民卫队。“我们将继续努力，直到有一天没有人死于这种病毒。”

据报道，29日，华盛顿州西雅图市郊区的科克兰有一人因感染新冠病毒而死亡。更让人担忧的是，当日同一地区的一家养老中心又发现两起确诊病例，一位是40多岁的女性工作人员，目前在医院治疗，情况良好；另一位是70多岁的女性居民，目前也在医院接受治疗，但情况严重。两人近期都无境外旅行纪录。

西雅图市和金县的卫生官员表示，这家养老中心另有50多人得了呼吸疾病或肺炎被送进医院，目前正在接受新冠病毒检测，“预计会出现更多的阳性反应病例”。

《洛杉矶时报》报道说，截至29日，美国确诊的新冠病毒感染病例达到了70倒，其中47例来自于“钻石公主号”和从中国武汉撤出的侨民。目前，加利福尼亚、华盛顿和俄勒冈三个州是重灾区。加州最为严重，至少有30名新冠病毒患者，其中有三名女患者最近既没有出国也无与有关病患接触过。

(责编：贾文婷、杨牧)
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